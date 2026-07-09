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  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
  • Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu

Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatlsAirfryer

NA565/02

4.8
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu
Megabasket gaisa cepamkatls pielāgojas tavām vajadzībām ar vienu īpaši lielu (~10 L) vai diviem groziem (3 L + 6 L). Cep ar tvaiku vai karstu gaisu vai tvaicē sulīgam, maigam un kraukšķīgam rezultātam. No svētdienas cepešiem līdz krāsainiem dārzeņiem – ideālas maltītes visai ģimenei katru reizi!
Skatīt visas priekšrocības

Vairāk tekstūru, jaunas garšas, vieglāka tīrīšana!

Pielāgojams liels grozs cepšanai ar tvaiku vai karstu gaisu

  • Viegli pārslēgties no viena liela uz diviem mazākiem groziem

  • Daudzpusīga cepšana ar karstu gaisu, tagad arī kopā ar tvaicēšanu

  • Vienkārša tīrīšana ar automātisko tvaika tīrīšanas funkciju

  • Norādes un atbalsts ar bezmaksas HomeID lietotni

Pielāgojams grozs jebkuram gadījumam

Pielāgojams grozs jebkuram gadījumam

Vai tās būtu klusas vakariņas divatā vai kopā ar visu ģimeni, tu vienmēr būsi tām gatavs! Gatavo divos atsevišķos 3 L + 6 L grozos vai pārveido tos par vienu lielu grozu ar aptuveni 10 L ietilpību kārtīgām maltītēm. Tas ir pietiekami liels 2,5 kg frī kartupeļu, 1,9 kg ribiņu vai veselas vistas pagatavošanai. Cep, tvaicē vai cep kopā ar tvaiku, lai vienmēr iegūtu nevainojamu tekstūru!

Atklāj jaunas tekstūras, cepot ar tvaiku!

Atklāj jaunas tekstūras, cepot ar tvaiku!

Tvaiks un karstais gaiss darbojas kopā, lai sasniegtu nevainojami kraukšķīgu rezultātu – saglabājot mitrumu un maigumu un radot tekstūru, kas ir gan sulīga, gan zeltaini brūna, tādējādi sniedzot labāko no abām pasaulēm. Ideāli piemērots zeltainai picai, kraukšķīgi ceptai maizei, sulīgai vistai un ceptiem dārzeņiem.

Saglabā uzturvielas ar tvaiku

Saglabā uzturvielas ar tvaiku

Tvaika tehnoloģija saglabā līdz pat 93% uzturvielu*, vienlaikus radot samtainu, maigu un mutē kūstošu tekstūru. Sākot no gaisīgiem pelmeņiem līdz ideāli tvaicētam lasim, krāsainiem dārzeņiem un sulīgiem ar proteīniem bagātiem produktiem. Veselīgas maltītes, kas patiešām garšo lieliski un ko novērtēs draugi un ģimene.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/07/2026

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Tvaika funkcija ir "ideāla" - piedod sulīgumu

Iepriekš lietoju parasto airfryeri, kas arī bija labs, bet šī versija ar tvaika funkciju ļauj ēdieniem, kas mēdz parastajā airfryerī sanākt pasausi, piedot vēl īpašu sulīgumu. Cepu gan kebabu, gan ribiņas - sanāca gan ar kraukšķi, gan sulīgumu. Turklāt tvaika funkcija padara tīrīšanu ļoti vieglu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatls NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatls NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

14/06/2026

Lietuva

Lietuva

puikus prietaisas!

Labai patinka karsto oro ir garu gruzdintuve, talpus stalcius, garu funkcija tiesiog tobula, mesyte iskepa labai sultinga.

Plusi

yra garu funkcija, labai talpus stalcius

Mīnusi

nera trukumu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-06-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-06-01

12/06/2026

Lietuva

Lietuva

Ypač talpi

Ypatingai talpi gruzdintuvė. Vienu metu galima kepti daug maisto. Viskas gaunasi tobulai skaniai ir sveikuoliškai, turi labai daug funcijų, galima pasigaminti fantastiškus patiekalus, pvz net bao bandeles.

Plusi

Talpi, garai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-03

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Atrunas

  1. Ārējās laboratorijas mērījums, pamatojoties uz C vitamīna saglabāšanas līmeni salīdzinājumā ar nevārītām brokoļu ziedkopām.

  2. Lai iegūtu optimālu rezultātu, pēc katras lietošanas reizes lielajā grozā 15 minūtes izmanto tvaika tīrīšanas funkciju.

  3. Salīdzinājumā ar frī kartupeļiem, kas pagatavoti parastajā dziļajā taukvāres katlā, salīdzinot ar Philips gaisa cepamkatliem ar RapidAir tehnoloģiju.

  4. Uzsildīšanai atļauts izmantot tikai stikla, alumīnija folijas, keramikas vai nerūsējošā tērauda traukus.

  5. Recepšu skaits var atšķirties atkarībā no valsts.

  6. Iekšējais laboratorijas mērījums NA56x ar lasi, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Rezultāts var atšķirties atkarībā no receptes.