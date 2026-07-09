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Viegli pārslēgties no viena liela uz diviem mazākiem groziem
Daudzpusīga cepšana ar karstu gaisu, tagad arī kopā ar tvaicēšanu
Vienkārša tīrīšana ar automātisko tvaika tīrīšanas funkciju
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Vai tās būtu klusas vakariņas divatā vai kopā ar visu ģimeni, tu vienmēr būsi tām gatavs! Gatavo divos atsevišķos 3 L + 6 L grozos vai pārveido tos par vienu lielu grozu ar aptuveni 10 L ietilpību kārtīgām maltītēm. Tas ir pietiekami liels 2,5 kg frī kartupeļu, 1,9 kg ribiņu vai veselas vistas pagatavošanai. Cep, tvaicē vai cep kopā ar tvaiku, lai vienmēr iegūtu nevainojamu tekstūru!
Tvaiks un karstais gaiss darbojas kopā, lai sasniegtu nevainojami kraukšķīgu rezultātu – saglabājot mitrumu un maigumu un radot tekstūru, kas ir gan sulīga, gan zeltaini brūna, tādējādi sniedzot labāko no abām pasaulēm. Ideāli piemērots zeltainai picai, kraukšķīgi ceptai maizei, sulīgai vistai un ceptiem dārzeņiem.
Tvaika tehnoloģija saglabā līdz pat 93% uzturvielu*, vienlaikus radot samtainu, maigu un mutē kūstošu tekstūru. Sākot no gaisīgiem pelmeņiem līdz ideāli tvaicētam lasim, krāsainiem dārzeņiem un sulīgiem ar proteīniem bagātiem produktiem. Veselīgas maltītes, kas patiešām garšo lieliski un ko novērtēs draugi un ģimene.
4.8
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Indrānu12
09/07/2026
Latvija
Philips darbinieks
Tvaika funkcija ir "ideāla" - piedod sulīgumu
Iepriekš lietoju parasto airfryeri, kas arī bija labs, bet šī versija ar tvaika funkciju ļauj ēdieniem, kas mēdz parastajā airfryerī sanākt pasausi, piedot vēl īpašu sulīgumu. Cepu gan kebabu, gan ribiņas - sanāca gan ar kraukšķi, gan sulīgumu. Turklāt tvaika funkcija padara tīrīšanu ļoti vieglu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatls NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatls NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
katinas123
14/06/2026
Lietuva
puikus prietaisas!
Labai patinka karsto oro ir garu gruzdintuve, talpus stalcius, garu funkcija tiesiog tobula, mesyte iskepa labai sultinga.
Plusi
yra garu funkcija, labai talpus stalcius
Mīnusi
nera trukumu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-06-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-06-01
Dobiliukas
12/06/2026
Lietuva
Ypač talpi
Ypatingai talpi gruzdintuvė. Vienu metu galima kepti daug maisto. Viskas gaunasi tobulai skaniai ir sveikuoliškai, turi labai daug funcijų, galima pasigaminti fantastiškus patiekalus, pvz net bao bandeles.
Plusi
Talpi, garai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Philips Airfryer” 5000 serijos NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-03
Ārējās laboratorijas mērījums, pamatojoties uz C vitamīna saglabāšanas līmeni salīdzinājumā ar nevārītām brokoļu ziedkopām.
Lai iegūtu optimālu rezultātu, pēc katras lietošanas reizes lielajā grozā 15 minūtes izmanto tvaika tīrīšanas funkciju.
Salīdzinājumā ar frī kartupeļiem, kas pagatavoti parastajā dziļajā taukvāres katlā, salīdzinot ar Philips gaisa cepamkatliem ar RapidAir tehnoloģiju.
Uzsildīšanai atļauts izmantot tikai stikla, alumīnija folijas, keramikas vai nerūsējošā tērauda traukus.
Recepšu skaits var atšķirties atkarībā no valsts.
Iekšējais laboratorijas mērījums NA56x ar lasi, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Rezultāts var atšķirties atkarībā no receptes.