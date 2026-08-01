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Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatls Airfryer
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NA565/02
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Visi (4)
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer izdala plastmasas smaku
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
6,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
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