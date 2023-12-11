30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 6 bāru sūkņa spiediens
130 g/min nepārtraukta tvaika padeve
300 g papildu tvaiks
Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.
Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.
Spēcīga, nepārtraukta tvaika padeve viegli likvidē burzījumus no visiem audumiem.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Plusi
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Mīnusi
Žádné jsem zatím neobjevil
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Plusi
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Mīnusi
o
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
salīdzinājumā ar EasySpeed tvaika gludekli GC1742
30% ūdens un elektrības ietaupījums Eco režīmā