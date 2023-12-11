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  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
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2000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG2000/20

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
Mazāk laika gludināšanai, vairāk laika valkāšanai un izbaudīšanai, izmantojot 2000. sērijas gludināšanas sistēmu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*

  • Maks. 6 bāru sūkņa spiediens

  • 130 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 300 g papildu tvaiks

Ātra gludināšana ar 300 g papildu tvaiku

Ātra gludināšana ar 300 g papildu tvaiku

Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.

Ātra burzījumu likvidēšana ar 130 g/min nepārtrauktu tvaika padevi

Ātra burzījumu likvidēšana ar 130 g/min nepārtrauktu tvaika padevi

Spēcīga, nepārtraukta tvaika padeve viegli likvidē burzījumus no visiem audumiem.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Plusi

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Mīnusi

Žádné jsem zatím neobjevil

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Plusi

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Mīnusi

o

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. salīdzinājumā ar EasySpeed tvaika gludekli GC1742

  2. 30% ūdens un elektrības ietaupījums Eco režīmā