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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā tīrīt Philips gludināšanas sistēmas gludināšanas virsmu
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Mans Philips tvaika gludeklis uzkarstot dūmo
Mana Philips gludināšanas sistēma nerada tvaiku
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Philips gludināšanas sistēmas papildu tvaika padeve nedarbojas
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