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7000. sērijaPerfectCare gludināšanas sistēma

PSG7200/20

4
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ērts un jaudīgs
Jaunā PerfectCare 7000. sērijas ierīce ir radīta jūsu komfortam un ērtībai. Vieglajam un ērti lietojamajam gludeklim ir jaudīga tvaika padeve, lai ātri sasniegtu lieliskus rezultātus. OptimalTEMP tehnoloģija garantēti pasargā visu veidu gludināmos audumus no apdedzināšanas.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles un izcils rezultāts.

Ērts un jaudīgs

  • Aizkaru un pakarinātu drēbju gludin.

  • OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas

  • Tvaiks līdz 160 g/min, papildu 600 g tvaika padeve

  • 1,5 L ūdens tvertne — 1 h gludin.

TurboPower tvaika dzinējs spēcīgai tvaika padevei

TurboPower tvaika dzinējs spēcīgai tvaika padevei

TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite ir mūsu jaunākā un modernākā tehnoloģija ideālai slīdamībai un izcilai izturībai pret skrāpējumiem. Uzlabotais Nano-Titanium slānis nevainojami slīd pa visiem audumiem ātrākam rezultātam.

1,5 L liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

1,5 L liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Lielā 1,5 L ūdens tvertne ļauj gludināt līdz 1 h bez pārtraukuma. Kad tvertne ir tukša, iedegas indikators un atskan signāls. Ērti uzpildīt tieši no krāna caur lielo uzpildes atveri.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Plusi

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar PSG8000S

  2. Salīdzinājumā ar MAX režīmu

  3. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.