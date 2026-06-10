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Aizkaru un pakarinātu drēbju gludin.
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Tvaiks līdz 160 g/min, papildu 600 g tvaika padeve
1,5 L ūdens tvertne — 1 h gludin.
TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.
SteamGlide Elite ir mūsu jaunākā un modernākā tehnoloģija ideālai slīdamībai un izcilai izturībai pret skrāpējumiem. Uzlabotais Nano-Titanium slānis nevainojami slīd pa visiem audumiem ātrākam rezultātam.
Lielā 1,5 L ūdens tvertne ļauj gludināt līdz 1 h bez pārtraukuma. Kad tvertne ir tukša, iedegas indikators un atskan signāls. Ērti uzpildīt tieši no krāna caur lielo uzpildes atveri.
4.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Plusi
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Salīdzinājumā ar PSG8000S
Salīdzinājumā ar MAX režīmu
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.