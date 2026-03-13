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7000. sērija PerfectCare gludināšanas sistēma
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
No Philips tvaika gludekļa gludināšanas virsmas izplūst ūdens
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