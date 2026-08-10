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Autom. tvaicēšana ar kustību sensoru
Piemērots vertikālai gludināšanai
OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas
Tvaiks līdz 170 g/min, papildu 650 g
1,5 L ūdens tvertne — 1 h gludin.
Kustību sensora tehnoloģija nosaka, kad gludeklis tiek virzīts pār apģērbu, un automātiski nodrošina spēcīgu tvaika padevi. Izbaudi ātru gludināšanu bez piepūles, jo gludeklis padod tvaiku pats.
TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.
SteamGlide Elite ir mūsu jaunākā un modernākā tehnoloģija ideālai slīdamībai un izcilai izturībai pret skrāpējumiem. Uzlabotais Nano-Titanium slānis nevainojami slīd pa visiem audumiem ātrākam rezultātam.
4.9
no 5
110
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zelma81
10/08/2026
Latvija
Jaudīgs un parocīgs!
Gludeklis strādā izcili, tiek galā ar krokām, kā arī patīk ūdens ietilpība.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000. sērija PSG7300/80 PerfectCare gludināšanas sistēma
Date of Use 2026-07-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000. sērija PSG7300/80 PerfectCare gludināšanas sistēma
Date of Use 2026-07-22
Ezermala
15/11/2025
Latvija
Mīlu
Ļoti apmierina. Varbūt aizņem plauktā nedaudz vairāk vietu kā citi vienkāršāki gludekļi, bet tas atsver to mazo mīnusiņu ar savu spēju gludināt.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma
Raķete
14/11/2025
Latvija
Bezbukte
Priecājos par savu izvēli. Atbilst manām ekspektācijām. Paldies par produktu!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma
Salīdzinājumā ar PSG8000S
Salīdzinājumā ar MAX režīmu
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.