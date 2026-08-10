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  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
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  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi

7000. sērijaPerfectCare gludināšanas sistēma

PSG7300/70

4.9
| (110) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
Jaunais PerfectCare 7000. sērijas modelis radīts gludināšanai bez piepūles ar automātisku tvaika padevi. Kustību sensora tehnoloģija automātiski aktivizē spēcīgu tvaika plūsmu, kad sāk gludināt. OptimalTEMP tehnoloģija garantē visu gludināmo audumu aizsardzību pret apdedzināšanu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles un izcils rezultāts.

Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi

  • Autom. tvaicēšana ar kustību sensoru

  • Piemērots vertikālai gludināšanai

  • OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas

  • Tvaiks līdz 170 g/min, papildu 650 g

  • 1,5 L ūdens tvertne — 1 h gludin.

Vieda un automātiska tvaika padeve gludināšanai bez piepūles

Vieda un automātiska tvaika padeve gludināšanai bez piepūles

Kustību sensora tehnoloģija nosaka, kad gludeklis tiek virzīts pār apģērbu, un automātiski nodrošina spēcīgu tvaika padevi. Izbaudi ātru gludināšanu bez piepūles, jo gludeklis padod tvaiku pats.

TurboPower tvaika dzinējs spēcīgai tvaika padevei

TurboPower tvaika dzinējs spēcīgai tvaika padevei

TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite ir mūsu jaunākā un modernākā tehnoloģija ideālai slīdamībai un izcilai izturībai pret skrāpējumiem. Uzlabotais Nano-Titanium slānis nevainojami slīd pa visiem audumiem ātrākam rezultātam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

110

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

10/08/2026

Latvija

Latvija

Jaudīgs un parocīgs!

Gludeklis strādā izcili, tiek galā ar krokām, kā arī patīk ūdens ietilpība.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000. sērija PSG7300/80 PerfectCare gludināšanas sistēma

Date of Use 2026-07-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000. sērija PSG7300/80 PerfectCare gludināšanas sistēma

Date of Use 2026-07-22

15/11/2025

Latvija

Latvija

Mīlu

Ļoti apmierina. Varbūt aizņem plauktā nedaudz vairāk vietu kā citi vienkāršāki gludekļi, bet tas atsver to mazo mīnusiņu ar savu spēju gludināt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma

14/11/2025

Latvija

Latvija

Bezbukte

Priecājos par savu izvēli. Atbilst manām ekspektācijām. Paldies par produktu!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 7000. sērijas gludināšanas sistēma

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar PSG8000S

  2. Salīdzinājumā ar MAX režīmu

  3. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.