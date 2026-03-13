10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Gludināšana
Visas sērijas
7000. sērija PerfectCare gludināšanas sistēma
Atbalsts
PSG7300/70
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (3)
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā tīrīt Philips gludināšanas sistēmas gludināšanas virsmu
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Philips gludināšanas sistēmas papildu tvaika padeve nedarbojas
Philips gludināšanas sistēma nespēj likvidēt burzījumus, gludinot vertikāli
Philips gludināšanas sistēmas gludeklis vairs neuzkarst
Mana Philips gludināšanas sistēma nerada tvaiku
Philips gludināšanas sistēma atstāj uz apģērba spīdumu vai nospiedumu
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim