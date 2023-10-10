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  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam

PerfectCare 8000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG8140/80

4.7
| (378) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
PerfectCare 8000. sērijas ierīces ļauj gludināt bez piepūles, izmantojot mūsu jauno sensora tehnoloģiju. Tā ļauj veikt vertikālu un horizontālu gludināšanu ar automātisku tvaika padevi. Ātruma režīms pielāgo tvaika padeves daudzumu atkarībā no gludināšanas ātruma, sniedzot vēl ātrāku rezultātu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.

Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam

  • Ātrais režīms

  • Vieda, automātiska tvaika padeve

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Īpaši viegls gludeklis

Pielāgo tvaiku savam gludināšanas ātrumam

Pielāgo tvaiku savam gludināšanas ātrumam

Izgludini vairāk ātrajā režīmā. Gludeklis automātiski pielāgo ideālo tvaika daudzumu gludināšanas ātrumam.

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.

Uzlabots kustības sensors vieglai vertikālai lietošanai

Uzlabots kustības sensors vieglai vertikālai lietošanai

Pateicoties jaunajai kustības sensoru tehnoloģijai, kas atpazīst kustības jebkurā virzienā, varam garantēt jaunu gludināšanas pieredzi bez piepūles, lai pakarinātus apģērbus, aizkarus un gultasveļu automātiski apstrādātu ar tvaiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.7

no 5

378

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

10/10/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Plusi

Так

Mīnusi

Ні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/10/2022

Україна

Україна

Поламався через 2 дні

Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски

Plusi

-

Mīnusi

Поламався дуже швидко

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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