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PerfectCare 8000. sērija Gludināšanas sistēma
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PSG8140/80
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EU Declaration of Comformity - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā tīrīt Philips gludināšanas sistēmas gludināšanas virsmu
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Mana Philips gludināšanas sistēma nerada tvaiku
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Philips gludināšanas sistēmas papildu tvaika padeve nedarbojas
Philips gludināšanas sistēma nespēj likvidēt burzījumus, gludinot vertikāli
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