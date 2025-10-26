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Līdz 215 g/min tvaika padeve un 750 g papildu tvaiks ātrākai gludināšanai
OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas
Ērts dizains
1,4 L ūdens tvertne — 1 h gludināšanai
Ērta atkaļķošanas sistēma vienkāršai apkopei
TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.
OptimalTEMP tehnoloģija garantē visu gludināmo audumu aizsardzību pret apdedzināšanu neatkarīgi no izvēlētā tvaika iestatījuma. Bez raizēm var gludināt jebkādus apģērbus no zīda blūzēm līdz kokvilnas krekliem. Mēs garantējam, ka gludināšanas sistēma neapdedzinās gludinātos audumus pat tad, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības uz apģērba vai gludināmā dēļa.
Viedā MI kustības sensora tehnoloģija nosaka, kad gludeklis tiek virzīts pār apģērbu, un automātiski nodrošina spēcīgu tvaika padevi. Ātra gludināšana bez piepūles, jo gludeklis padod tvaiku pats.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Plusi
Preporucila bih svima.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Plusi
Лек, удобен
Mīnusi
Не намирам такива
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Tvaika plūsma (standarts IEC60311) salīdzinājumā ar citām gludināšanas sistēmām; 2025. gada jūnijs.
Salīdzinājumā ar PSG8000S
Salīdzinājumā ar MAX režīmu
Testēšanu veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.