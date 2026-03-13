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PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma Apģērbu kopšana

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PerfectCare 8000. gludināšanas sistēmaApģērbu kopšana

PSG8200/70

PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma Apģērbu kopšana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 470.4 kB
  • 13 March 2026

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 13.9 MB
  • 13 March 2026

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