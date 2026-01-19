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ActiveSense tehnoloģija
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Viegls gludeklis
Papildu tvaiks līdz 750 g
ActiveSense tehnoloģija atpazīst audumus, izmantojot iebūvētu kameru un mākslīgo intelektu.
Tā automātiski pielāgo temperatūru un tvaika apjomu, lai nodrošinātu izcilu rezultātu jebkuram audumam.
Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.
Godalgas
4.8
no 5
52
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Julka85
19/01/2026
Slovensko
Produkt top.
Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.
Plusi
Top
Mīnusi
Žiadne
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Kafule73
12/04/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Parní generátor
Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
Веселин П
07/07/2024
България
Прекрасен продукт.Уникален.
Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.
Plusi
Нова иновативна технология от бъдещето!
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
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