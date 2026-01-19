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  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt

PerfectCare 9000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG9050/20

4.8
| (52) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
PerfectCare 9000. sērijas ierīces ir aprīkotas ar pasaulē pirmo auduma noteikšanas tehnoloģiju — ActiveSense. Izmantojot iebūvētu kameru un mākslīgo intelektu, tā zina, kādu audumu gludini, un iestata piemērotāko temperatūru un tvaika daudzumu, lai sniegtu lielisku rezultātu bez piepūles.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles, izcils rezultāts.

Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt

  • ActiveSense tehnoloģija

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Viegls gludeklis

  • Papildu tvaiks līdz 750 g

Vienīgā gludināšanas sistēma, kas zina, ko gludina

Vienīgā gludināšanas sistēma, kas zina, ko gludina

ActiveSense tehnoloģija atpazīst audumus, izmantojot iebūvētu kameru un mākslīgo intelektu.

Automātiski pielāgo iestatījumus

Automātiski pielāgo iestatījumus

Tā automātiski pielāgo temperatūru un tvaika apjomu, lai nodrošinātu izcilu rezultātu jebkuram audumam.

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

52

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

19/01/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt top.

Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.

Plusi

Top

Mīnusi

Žiadne

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

12/04/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Parní generátor

Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

07/07/2024

България

България

Прекрасен продукт.Уникален.

Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.

Plusi

Нова иновативна технология от бъдещето!

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

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