ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

PerfectCare 9000. sērija Gludināšanas sistēma

Atbalsts

PerfectCare 9000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG9050/20

PerfectCare 9000. sērija Gludināšanas sistēma

Doties uz veikalu

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 213.9 kB
  • 5 June 2026

Common IIB for boiler type PSG_EEU_[22493]

  • PDF fails, 2.6 MB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim