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Lift & Cut asmeņi
Kustīgas galviņas
Energoefektīva, jaudīga litija jonu baterija nodrošina ilgāku skūšanās laiku. Ar vienu uzlādi jūs iegūsiet 45+ minūtes skūšanās laika (aptuveni 15 skūšanās reizes) pēc 8 stundu ilgas uzlādes. Pievienojiet ierīci strāvai uz 3 minūtēm un iegūsiet pietiekami daudz enerģijas vienai skūšanās reizei.
ComfortCut asmeņiem ir ieapaļas malas, kas gludi slīd pa ādu, tāpēc vienmēr iegūsiet gludu skuvumu un skūšanās būs ērta.
Automātiski seko katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai.
4.5
no 5
335
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Martynaskastel
23/09/2015
Lietuva
Skutimasis tapo itin greitas ir patogus
Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
PROPRO
21/01/2016
Eesti
Verificēts pircējs
Eeskujulik masin
Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
aule
11/01/2015
Eesti
väga hea
töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel