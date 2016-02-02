30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
DualPrecision, kustīgās galviņas
50 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Izbīdāmais trimmeris
DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Garenrievas nogriež garus matiņus. 2. Garenrievas nogriež rugājus.
Automātiski seko katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai.
Pirmais asmens paceļ katru matiņu, bet otrais asmens ērti nogriež zem ādas līmeņa, lai iegūtu patiesi gludu rezultātu.
4.6
no 5
66
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Ilmarine
02/02/2016
Latvija
Ātra uzlāde, ilgs darbības laiks
Šo skuvekli var uzlādēt ļoti ātri un, ņemot vērā manus skūšanās paradumus (es to daru 6 reizes nedēļā), bez papildus uzlādes tas darbojas aptuveni vienu mēnesi. Autonomas darbības jomā šis skuveklis ir labs, lai gan iepriekšējais manis lietotais modelis (HQ8850) joprojām nav pārspēts - Philishave bez uzlādes strādāja gandrīz divus mēnešus.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Imants
26/10/2015
Latvija
Verificēts pircējs
Šis skuveklis ir vienkārši brīnišķīgs !
Ļoti labs produkts par adekvātu cenu.Nejēdz zīm sk
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
AndyT
04/03/2018
Polska
Golarka wysokiej jakości
Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.