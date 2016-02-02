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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Izbeigta ražošana

Shaver series 5000 PowerTouchElektriskais skuveklis sausai skūšanai

PT860/16

4.6
| (66) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
DualPrecision
PowerTouch piešķir enerģiju jūsu rītam. Tagad ar ilgāku darbības laiku, pilnībā mazgājamām galviņām un DualPrecision asmeņiem, kas nodrošina gludāku skuvumu. Ar PowerTouch jūs vienā mirklī tiksiet galā ar ikrīta sejas kopšanu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Noskuj vairāk matiņu

DualPrecision

  • DualPrecision, kustīgās galviņas

  • 50 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Izbīdāmais trimmeris

DualPrecision galviņas noskuj garus matiņus un īsus rugājus

DualPrecision galviņas noskuj garus matiņus un īsus rugājus

DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Garenrievas nogriež garus matiņus. 2. Garenrievas nogriež rugājus.

Flex & Float pielāgojas sejas un kakla izliekumam

Flex & Float pielāgojas sejas un kakla izliekumam

Automātiski seko katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai.

Super Lift & Cut asmeņi paceļ matiņus tuvākam griezumam

Super Lift & Cut asmeņi paceļ matiņus tuvākam griezumam

Pirmais asmens paceļ katru matiņu, bet otrais asmens ērti nogriež zem ādas līmeņa, lai iegūtu patiesi gludu rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.6

no 5

66

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

02/02/2016

Latvija

Latvija

Ātra uzlāde, ilgs darbības laiks

Šo skuvekli var uzlādēt ļoti ātri un, ņemot vērā manus skūšanās paradumus (es to daru 6 reizes nedēļā), bez papildus uzlādes tas darbojas aptuveni vienu mēnesi. Autonomas darbības jomā šis skuveklis ir labs, lai gan iepriekšējais manis lietotais modelis (HQ8850) joprojām nav pārspēts - Philishave bez uzlādes strādāja gandrīz divus mēnešus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

26/10/2015

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Šis skuveklis ir vienkārši brīnišķīgs !

Ļoti labs produkts par adekvātu cenu.Nejēdz zīm sk

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

04/03/2018

Polska

Polska

Golarka wysokiej jakości

Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 