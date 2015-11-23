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Izbeigta ražošana
TripleTrack, kustīgās galviņas
60 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Izbīdāmais trimmeris
Lādēšanas statīvs un somiņa
TripleTrack galviņas ar skūšanas asmeņu gredzeniem nosedz par 50% vairāk ādas virsmas vienā reizē. DualPrecision spraugas un atveres ļauj ērti noskūt gan garus, gan īsus matiņus..
Galviņas noliecas, lai saglabātu ciešu saskari ar ādu, un pagriežas, lai piešķirtu papildu kustību iespējas. Rezultāts ir gluda, ātra un ērta skūšanās.
DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Garenrievas nogriež garus matiņus. 2. Garenrievas nogriež rugājus.
4.1
no 5
30
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Verificēts pircējs
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mkaczorr95
08/12/2014
Polska
produkt naprawdę funkcjonalny
Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mlangus
03/02/2014
Polska
PRODUKT GODNY POLECENIA
INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.