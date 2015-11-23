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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Izbeigta ražošana

Shaver series 5000 PowerTouchElektriskais skuveklis sausai skūšanai

PT920/18

4.1
| (30) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
TripleTrack
PowerTouch piešķir enerģiju jūsu rītam. Tagad ar ilgāku darbības laiku, pilnībā mazgājamām galviņām un TripleTrack asmeņiem, kas nodrošina ātru skuvumu. Ar PowerTouch jūs vienā mirklī tiksiet galā ar ikrīta sejas kopšanu.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Noskuj par 50% vairāk ar katru kustību

TripleTrack

  • TripleTrack, kustīgās galviņas

  • 60 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Izbīdāmais trimmeris

  • Lādēšanas statīvs un somiņa

TripleTrack asmeņi sedz par 50% vairāk ādas virsmas vienā reizē

TripleTrack asmeņi sedz par 50% vairāk ādas virsmas vienā reizē

TripleTrack galviņas ar skūšanas asmeņu gredzeniem nosedz par 50% vairāk ādas virsmas vienā reizē. DualPrecision spraugas un atveres ļauj ērti noskūt gan garus, gan īsus matiņus..

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Galviņas noliecas, lai saglabātu ciešu saskari ar ādu, un pagriežas, lai piešķirtu papildu kustību iespējas. Rezultāts ir gluda, ātra un ērta skūšanās.

DualPrecision galviņas noskuj garus matiņus un īsus rugājus

DualPrecision galviņas noskuj garus matiņus un īsus rugājus

DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Garenrievas nogriež garus matiņus. 2. Garenrievas nogriež rugājus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.1

no 5

30

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

23/11/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Profesjonalne wykonanie

Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

08/12/2014

Polska

Polska

produkt naprawdę funkcjonalny

Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

03/02/2014

Polska

Polska

PRODUKT GODNY POLECENIA

INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 