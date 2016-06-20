30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Profesionāla jauda
Šī jaudīgā Philips matu griežamā ierīce griež pat biezākos matus, pateicoties titāna asmeņiem, turbo režīma pogai un jaudīgai litija jonu baterijai. Viena ātra uzlāde nodrošina pietiekami daudz jaudas līdz pat 75 minūšu ilgai darbībai bez vada.
Titāna asmeņi
12 garuma iestatījumi
75 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Mūsdienīgi titāna asmeņi lieliskam griešanas sniegumam un ilgstošam asumam
Visi mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir paredzēti ilgstošai darbībai. Tiem ir 2 gadu garantija, saderība ar elektrotīkliem visā pasaulē un tos nekad nav jāeļļo.
Vienkārši atveriet galviņu un noskalojiet zem krāna ūdens.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.7
no 5
677
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Georgs
20/06/2016
Latvija
Verificēts pircējs
Atsauksme
Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
taka108
10/10/2015
Latvija
Verificēts pircējs
Izdevīgs lietošanai
Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Šeimos vyrų mašinėlė
Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
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