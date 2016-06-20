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Izbeigta ražošana

Hairclipper series 7000Matu griešanas ierīce

QC5380/15

4.7

| (677) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Profesionāla jauda

Šī jaudīgā Philips matu griežamā ierīce griež pat biezākos matus, pateicoties titāna asmeņiem, turbo režīma pogai un jaudīgai litija jonu baterijai. Viena ātra uzlāde nodrošina pietiekami daudz jaudas līdz pat 75 minūšu ilgai darbībai bez vada.

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The world's #1 electric grooming brand1

Profesionāla jauda

  • Titāna asmeņi

  • 12 garuma iestatījumi

  • 75 min izm. bez vada/1 h uzlāde

Lielisks griešanas sniegums ar titāna pārklājuma asmeņiem

Lielisks griešanas sniegums ar titāna pārklājuma asmeņiem

Mūsdienīgi titāna asmeņi lieliskam griešanas sniegumam un ilgstošam asumam

2 gadu garantija, piemērots lietošanai visā pasaulē, nav jāeļļo

2 gadu garantija, piemērots lietošanai visā pasaulē, nav jāeļļo

Visi mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir paredzēti ilgstošai darbībai. Tiem ir 2 gadu garantija, saderība ar elektrotīkliem visā pasaulē un tos nekad nav jāeļļo.

Atverama galviņa sniedz iespēju to ērti nomazgāt tekošā ūdenī

Atverama galviņa sniedz iespēju to ērti nomazgāt tekošā ūdenī

Vienkārši atveriet galviņu un noskalojiet zem krāna ūdens.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

677

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

20/06/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Atsauksme

Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

10/10/2015

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Izdevīgs lietošanai

Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šeimos vyrų mašinėlė

Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 