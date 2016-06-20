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Izbeigta ražošana

Hairclipper series 7000 QC5390/15 Hair clipper

QC5390/15

4.7

| (677) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

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4.7

no 5

677

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

20/06/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Atsauksme

Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

10/10/2015

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Izdevīgs lietošanai

Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šeimos vyrų mašinėlė

Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā