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  • Universāls bārdas un precizitātes trimmeris
  • Universāls bārdas un precizitātes trimmeris
  • Universāls bārdas un precizitātes trimmeris
  • Universāls bārdas un precizitātes trimmeris
  • Universāls bārdas un precizitātes trimmeris
  • Universāls bārdas un precizitātes trimmeris

Izbeigta ražošana

Multigroom series 30003 vienā (3-in-1) Bārdas un precizitātes trimmeris

QG3320/15

4.3
| (19) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Universāls bārdas un precizitātes trimmeris
Izmēģiniet dažādus bārdas, ūsu un vaigu bārdas stilus ar šo universālo trimmeri. 3 uzgaļi sniedz jums iespēju viegli izmēģināt dažādus stilus.
Skatīt visas priekšrocības

3 vienā (3-in-1) ūdensdrošs trimmeris maksimālām iespējām

Universāls bārdas un precizitātes trimmeris

  • 2 piederumi un 1 ķemme

  • bez vada, pilnībā mazgājams

  • ādu saudzējoši asmeņi

  • 60 min darb. bezv./10 h uzlāde

Apgrieziet sejas, kakla un vaigu apmatojumu, lai iegūtu lielisku izskatu

Izmantojiet pilnizmēra trimmeri bez ķemmes, lai iegūtu vēlamo izskatu un tīras, asas līnijas apkārt bārdas malām.

18 regulējami garuma iestatījumi (1-18 mm) līdzenai bārdai vai rugājiem

Apgrieziet bārdu tieši vēlamajā garumā, fiksējot attiecīgo iestatījumu. Bārdas un rugāju ķemmei ir 18 garuma iestatījumi no 1 mm līdz 18 mm, ar precīzi 1 mm atstarpi.

Saudzīgi apgrieziet nevēlamus deguna un ausu matiņus

Viegli un ērti likvidējiet nevēlamus deguna un ausu matiņus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

19

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

2

05/09/2017

Polska

Polska

Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej

Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.