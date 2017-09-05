30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 piederumi un 1 ķemme
bez vada, pilnībā mazgājams
ādu saudzējoši asmeņi
60 min darb. bezv./10 h uzlāde
Izmantojiet pilnizmēra trimmeri bez ķemmes, lai iegūtu vēlamo izskatu un tīras, asas līnijas apkārt bārdas malām.
Apgrieziet bārdu tieši vēlamajā garumā, fiksējot attiecīgo iestatījumu. Bārdas un rugāju ķemmei ir 18 garuma iestatījumi no 1 mm līdz 18 mm, ar precīzi 1 mm atstarpi.
Viegli un ērti likvidējiet nevēlamus deguna un ausu matiņus.
4.3
no 5
19
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Mat09
05/09/2017
Polska
Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej
Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1