10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
SEJAS veidošanas un kopšanas komplekti
Visas sērijas
Multigroom series 3000 3 vienā (3-in-1) Bārdas un precizitātes trimmeris
Izbeigta ražošana
Atbalsts
QG3320/15
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
ES atbilstības deklarācija - English (US)
Svarīgas informācijas rokasgrāmata
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim