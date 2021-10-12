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  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

Izbeigta ražošana

OneBladeNomaināms asmens

QP210/50

4.2
| (56) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
Philips OneBlade ir revolucionārs, jauns hibrīdais bārdas veidotājs, ar kuru var apgriezt, skūt un veidot precīzas līnijas jebkura garuma bārdai. Vairs nav nepieciešamas vairākas darbības un vairāki instrumenti. Ar OneBlade var paveikt visu.
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Noskuj bārdu, nesavainojot ādu

Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

  • Apgriešana, malu veidošana un skūšana

  • 1 x oriģināls

  • Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem

  • Nerūsējošā tērauda asmens līdz 4 mēnešus ilgai lietošanai* un svaiguma saglabāšanai

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrs griezējs, kurš var apstrādāt matus neatkarīgi no to garuma.

Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem

Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem

Der OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) un OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Asmens, ko grūti nogurdināt

Asmens, ko grūti nogurdināt

Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens tiek parādīts simbols, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

56

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

12/10/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobry produkt

Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

16/08/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

15/08/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super

Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.