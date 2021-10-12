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Izbeigta ražošana
Apgriešana, malu veidošana un skūšana
1 x oriģināls
Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem
Nerūsējošā tērauda asmens līdz 4 mēnešus ilgai lietošanai* un svaiguma saglabāšanai
Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrs griezējs, kurš var apstrādāt matus neatkarīgi no to garuma.
Der OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) un OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens tiek parādīts simbols, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos
4.2
no 5
56
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
ArKazama
12/10/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dobry produkt
Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Darkol
16/08/2021
Polska
Verificēts pircējs
Polecam
Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Wit123
15/08/2021
Polska
Verificēts pircējs
Super
Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.