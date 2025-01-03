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360 asmens
“5-in-1” regulējama ķemme
Personalizēta pieredze savienojuma attālumā
Philips OneBlade revolucionārā tehnoloģija ir īpaši paredzēta sejas apmatojuma kopšanai. Ar šo ierīci var noskūt jebkāda garuma matiņus. Divkāršā aizsardzības sistēma jeb slīdošs pārklājums apvienojumā ar noapaļotiem galiem padara skūšanos vienkāršāku un ērtu. Skūšanas tehnoloģija iekļauj ātru griezēju (12 000 reizes minūtē), lai efektīvi noskūtu pat garākus matiņus.
Inovatīvais 360 asmens ir nolokāms visos virzienos, pielāgojoties sejas izliekumiem. Konstrukcija nodrošina pastāvīgu saskari ar ādu un lielisku vadību. Varat pavisam vienkārši apkopt un noskūt matiņus grūti aizsniedzamās vietās ar dažām kustībām un izcilām ērtībām.
Unikāls atvērtas ķemmes dizains pat garos un biezos bārdas matiņos nodrošina efektīvu apgriešanu bez nosprostošanās un bez pārtraukumiem jūsu ikdienas rutīnā.
4.6
no 5
3078
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Fils08
03/01/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Best for the bests!
Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.
Plusi
Ērti,kompakts.
Mīnusi
Par šo cenu nekas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Fergus
02/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.
Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.
Plusi
Par
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
MarDenV
29/10/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Patīk
Loti labs produkts. Der ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, īpaši kājām!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade
Salīdzinot ar iepriekšējo versiju QP210
Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.