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OneBlade 360 with Connectivity Seja + ķermenis

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OneBlade 360 with ConnectivitySeja + ķermenis

QP4631/65

OneBlade 360 with Connectivity Seja + ķermenis

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual- Philips OneBlade

Interaktīva rokasgrāmata tiešsaistē

Data Act Document

  • PDF fails, 304.5 kB
  • 11 September 2025

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

    • OneBlade

    OneBlade
    360 nomaināms asmens

    QP420/50
    • Apgriešana, malu veidošana un skūšana
    • 2 x 360 asmeņi
    • Pārstrādājams galvenokārt papīra iepakojums**
    • Asmens kalpo līdz 4 mēnešiem*

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

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