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Izbeigta ražošana

StyleShaverūdensdrošs veidotājs un skuveklis

QS6140/32

4.8

| (13) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Paudiet savu stilu

Izveidojiet vēlamo izskatu ar Styleshaver. Šim elektriskajam bārdas trimmerim un ieveidotājam ar dubulto uzgali ir viss nepieciešamais, lai izveidotu perfekti ieveidotu bārdu, 3 dienu bārdu vai gludu skuvumu, pat cietu bārdas rugāju gadījumā.

Skatīt visas priekšrocības

Apgrieziet, izveidojiet un noskujiet - ar vienu ierīci

Paudiet savu stilu

  • Pro

Bārdas trimmeris ar 12 garuma iestatījumiem no 0,5 mm līdz 10 mm

Bārdas trimmeris ar 12 garuma iestatījumiem no 0,5 mm līdz 10 mm

Pilna izmēra (32 mm) Philips bārdas un rugāju trimmeris ar 12 regulējamiem garuma iestatījumiem no 0,5 mm līdz 10 mm ļauj jums iegūt tādu bārdas garumu, kādu vēlaties. Pagrieziet slēdzi, lai nofiksētu ideālo garuma iestatījumu. Izturīgā metāla trimmeris ar ādai draudzīgām noapaļotām malām garantē precīzu un vienādu griezumu.

Abpusējs trimmeris: 32 mm un 15 mm malas precīzām detaļām

Abpusējs trimmeris: 32 mm un 15 mm malas precīzām detaļām

Noņemiet pielāgojama garuma ķemmi un zem tā iegūsit abpusēju precīzo trimmeri. Vienā pusē ir 32 mm lielas veiktspējas trimmeris, bet otrā pusē ir 15 mm plats precīzais trimmeris, kas ir ideāli piemērots maziem laukumiem, piemēram, zem deguna un ap muti. Tas ir paredzēts ļoti tuvai skūšanai, taču ar ādas aizsardzību, un tā mazais izmērs un izliektā uzbūve ļauj ērti apskatīt un tikt galā ar smalkām līnijām un detaļām.

Dubulta sietiņa skuveklis ar trimmeri noskuj pat viscietākos bārdas rugājus

Dubulta sietiņa skuveklis ar trimmeri noskuj pat viscietākos bārdas rugājus

Dubulta sietiņa skuveklis palīdz vieglāk apstrādāt rugājus ap bārdu, pat uz kakla. Trimmera vidusdaļa saķer garākos, cietākos matiņus, bet 2 kustīgie sietiņi izcili gludi noskuj pārējos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • AWARD-612375 attēls

Atsauksmes

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4.8

no 5

13

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2
1

29/04/2014

Polska

Polska

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

22/09/2013

Polska

Polska

Po prostu genialna

Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

15/08/2013

Polska

Polska

Philips QS6140 Pro, tego właśnie potrzebowałem!!!

Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu produktu, bardzo solidna konstrukcja. Maszynka pewnie leży w dłoni. Golenie nią, jest proste i przyjemne. Nie podrażnia skóry, a golenie "na gładko" jest dosyć dokładne. To na czym przede wszystkim mi zależało, to możliwość przycinania zarostu. 12 ustawień ostrza to naprawdę dużo. Maszynka goli dokładnie i szybko. Szerokość ostrza też jest wystarczająca. Korzystałem z maszynek które były zbyt małe i golenie zajmował naprawdę dużo czasu. Tu ten problem nie występuje. Dużym plusem maszynki są też metalowe trymery do stylizacji, które są bardzo precyzyjne. Ładowanie urządzenia to tylko 4,5 h, a przy codziennym użytkowaniu, wystarcza na około tydzień. Maszynka jest także bardzo prosta w czyszczeniu. Podsumowując, urządzenie Philipsa to produkt wielofunkcyjny, idealny do dbania o zarost. Minusem może być jedynie brak etui i dosyć wysoka cena. Generalnie, polecam !!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

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