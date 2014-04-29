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Izveidojiet vēlamo izskatu ar Styleshaver. Šim elektriskajam bārdas trimmerim un ieveidotājam ar dubulto uzgali ir viss nepieciešamais, lai izveidotu perfekti ieveidotu bārdu, 3 dienu bārdu vai gludu skuvumu, pat cietu bārdas rugāju gadījumā.
Pro
Pilna izmēra (32 mm) Philips bārdas un rugāju trimmeris ar 12 regulējamiem garuma iestatījumiem no 0,5 mm līdz 10 mm ļauj jums iegūt tādu bārdas garumu, kādu vēlaties. Pagrieziet slēdzi, lai nofiksētu ideālo garuma iestatījumu. Izturīgā metāla trimmeris ar ādai draudzīgām noapaļotām malām garantē precīzu un vienādu griezumu.
Noņemiet pielāgojama garuma ķemmi un zem tā iegūsit abpusēju precīzo trimmeri. Vienā pusē ir 32 mm lielas veiktspējas trimmeris, bet otrā pusē ir 15 mm plats precīzais trimmeris, kas ir ideāli piemērots maziem laukumiem, piemēram, zem deguna un ap muti. Tas ir paredzēts ļoti tuvai skūšanai, taču ar ādas aizsardzību, un tā mazais izmērs un izliektā uzbūve ļauj ērti apskatīt un tikt galā ar smalkām līnijām un detaļām.
Dubulta sietiņa skuveklis palīdz vieglāk apstrādāt rugājus ap bārdu, pat uz kakla. Trimmera vidusdaļa saķer garākos, cietākos matiņus, bet 2 kustīgie sietiņi izcili gludi noskuj pārējos.
Godalgas
4.8
no 5
13
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
eskey84
29/04/2014
Polska
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Cowboy
22/09/2013
Polska
Po prostu genialna
Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
wojtas
15/08/2013
Polska
Philips QS6140 Pro, tego właśnie potrzebowałem!!!
Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu produktu, bardzo solidna konstrukcja. Maszynka pewnie leży w dłoni. Golenie nią, jest proste i przyjemne. Nie podrażnia skóry, a golenie "na gładko" jest dosyć dokładne. To na czym przede wszystkim mi zależało, to możliwość przycinania zarostu. 12 ustawień ostrza to naprawdę dużo. Maszynka goli dokładnie i szybko. Szerokość ostrza też jest wystarczająca. Korzystałem z maszynek które były zbyt małe i golenie zajmował naprawdę dużo czasu. Tu ten problem nie występuje. Dużym plusem maszynki są też metalowe trymery do stylizacji, które są bardzo precyzyjne. Ładowanie urządzenia to tylko 4,5 h, a przy codziennym użytkowaniu, wystarcza na około tydzień. Maszynka jest także bardzo prosta w czyszczeniu. Podsumowując, urządzenie Philipsa to produkt wielofunkcyjny, idealny do dbania o zarost. Minusem może być jedynie brak etui i dosyć wysoka cena. Generalnie, polecam !!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka