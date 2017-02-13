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20
d
Dienas
06
h
Stundas
14
m
Minūtes
34
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Viegla perfektas bārdas ieveidošana
Izveidojiet bārdu vēlamajā stilā ar šo bārdas trimmeri. Precīza apgriešana garumā no 0,5 mm līdz 10 mm.
0,5 mm precīzie iestatījumi
Nerūsējoša tērauda asmeņi
10 h uzlāde/45 min darb. bez vada
Iestatiet trimmeri zemākajā pozīcijā, lai iegūtu perfektus rugājus, tikai 0,5 mm garus.
Pagrieziet ritenīti, lai vienkārši izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu, sākot no 3 dienu rugājiem (0,5 mm) līdz pilnbārdai (10 mm) ar precīziem 0,5 mm soļiem.
Philips 3000 bārdas trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi saglabā savu asumu gluži kā pirmajā dienā, lai sniegtu izcilu un aizsargājošu skuvumu katru reizi.
4.2
no 5
12
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
tadre
13/02/2017
Eesti
Verificēts pircējs
lihtne ja loogiline toode
väga hea kasutada igapäevaselt või nädalas korra. nädalas korra laed ja saab enam-vähem nädala aetud ka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel
Piter33
11/01/2018
Polska
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
matkaluz
11/01/2018
Polska
Verificēts pircējs
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu