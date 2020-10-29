ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Atsevišķa produkta uzņēmums

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 3000 QT4015/15 beard and stubble trimmer

QT4015/15

4.6

| (88) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

Skatīt visas priekšrocības

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

88

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

1

29/10/2020

Lietuva

Lietuva

Nice

Naudoju jau daugiau nei 3 metus ir vis dar veikia, puikiai tinka keliaujant, veikia tiek JAV tiek ES

Plusi

Ilgai veikianti baterija

Mīnusi

Galetu buti pigesnis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas

Izmantošanas datums 2018-10-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas

Izmantošanas datums 2018-10-29

16/04/2020

Eesti

Eesti

Aus elu ja loomulik surm

Tere. Tahtsin öelda suur tänu oma vanale toodele. Ostsin kiirelt, mööda minnes Euronics Ülemistel peaaegu 4 aasta tagasi, mais 2016. Kasutasin vähemalt kord nädalas. Seade töötas ausalt 4 aastat läbi. Viimase paar kuud aku hakkas vähem toidet hoidma, lõpuks mootori ajam hakkas libisema ja terad enam ei liiguta. Aus elu ja loomulik surm.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel

Izmantošanas datums 2018-04-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel

Izmantošanas datums 2018-04-16

21/06/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt warty polecenia

Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā