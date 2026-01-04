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  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu
  • Saglabājiet gludu skuvumu

Izbeigta ražošana

Skuvekļa bloks

RQ10/40

Saglabājiet gludu skuvumu
Gada laikā skuvekļa asmens veic ceļu, kas līdzvērtīgs Everesta augstumam... 10 reižu! Pēc šāda darba pat labākie materiāli var zaudēt kvalitāti. Saglabājiet skuvekļa labāko veiktspēju, ik pēc 2 gadiem mainot skūšanas galviņas.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Saglabājiet gludu skuvumu

  • Ražošana pārtraukta

  • Iegādājieties SH70

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.