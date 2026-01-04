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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
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Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

RQ10/50

Saglabājiet gludu skuvumu

Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100% veiktspēju

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Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Saglabājiet gludu skuvumu

  • TripleTrack

  • Rezerves bloks

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.

Flex & Pivot darbība seko katram izliekumam

Flex & Pivot darbība seko katram izliekumam

Trīs neatkarīgi elastīgas skuvekļa galviņas ar maksimālu kustības brīvību. Šī unikālā kombinācija nodrošina optimāli piekļaujas ādai iedobās vietās, lai noskūtu visproblemātiskākos kakla matiņus.

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.