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RQ10/50
Saglabājiet gludu skuvumu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100% veiktspēju
TripleTrack
Rezerves bloks
Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.
Trīs neatkarīgi elastīgas skuvekļa galviņas ar maksimālu kustības brīvību. Šī unikālā kombinācija nodrošina optimāli piekļaujas ādai iedobās vietās, lai noskūtu visproblemātiskākos kakla matiņus.
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
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