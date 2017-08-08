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DualPrecision & GyroFlex2D
40 min izm. bez vada/1 h uzlāde
DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Atveres nogriež garus matiņus. 2. Atveres nogriež rugājus.
Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.
Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.
4.4
no 5
57
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
maxisuszi
08/08/2017
Polska
Prawie trzy lata bez zarzutu
Witam Używałem golarki prawie trzy lata, nadal działa bez zarzutu, ale zgubiłem ładowarkę i nie potrafię dokupić. Po wielokrotnych próbach musiałem kupić nową. Seria 5000 oby była godną następczynią.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Aneriii
19/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
PORĘCZNA, WYDAJNA I SKUTECZNA
MĄŻ JEST BARDZO ZADOWOLONY Z GOLARKI,PRODUKT DŁUGO WYTRZYMUJE BEZ ŁADOWANIA, DOBRZE GOLI, JEST PORĘCZNA, NO I SUPER , ŻE MOŻNA UŻYWAĆ NA SUCHO I MOKRO ALE I TAK W WIĘKSZOŚCI MĄŻ UŻYWA TYLKO NA SUCHO.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
bodzio565
04/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
jest nie zawodna cicha w użyciu idealna
polecam innym napewno nie bedą narzekać na wybór, jest lekka, dobrze goli szybko sie ładuje
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.