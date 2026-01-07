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PowerCut Blades
Atvēršana ar vienu pieskārienu
Izmantošanai ar vai bez vadiem
Philips skuveklis gludam un ērtam rezultātam. Tā 27 PowerCut asmeņi nogriež katru matiņu tieši virs ādas līmeņa, sniedzot gludu un vienmērīgu skuvumu katru reizi.
Skuvekļa konstrukcija nodrošina vienmērīgu saskari ar jūsu ādu, to neaizķerot. 4D Flex Heads uzgaļi pielāgojas un kustas 4 virzienos, katru reizi sniedzot gludu skuvumu.
Notīriet elektrisko skuvekli ar vienu pogas pieskārienu. Vienkārši atvāziet skuvekļa galviņu un izskalojiet ar ūdeni.
4.6
no 5
618
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Duet1
07/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Labs produkts!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Plusi
Viss labi
Mīnusi
Nekas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis
Marx796
25/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Perfekti.
Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
zaliasmiskas
26/05/2026
Lietuva
Verificēts pircējs
Už savo kainą - puikus gaminys
Atlieka viską, ko norisi iš plaunamos barzdaskutės. Sunku dar ko nors norėti iš tokio nebrangaus, bet kokybiško produkto
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Date of Use 2026-05-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Date of Use 2026-05-01
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.