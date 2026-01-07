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Visas sērijas

  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
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  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem
  • Gluds skuvums, bez uztraukumiem

Izbeigta ražošana

Shaver series 1000Elektr. skuveklis sausajai skūšanai, 1000. sēr.

S1133/41

4.6
| (618) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Gluds skuvums, bez uztraukumiem
Philips 1000. sērijas skuveklis padara skūšanos vieglu un ērtu par pieejamu cenu ar pašasinošiem PowerCut asmeņiem, un tas ir pilnībā mazgājams.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Gluds skuvums, bez uztraukumiem

  • PowerCut Blades

  • Atvēršana ar vienu pieskārienu

  • Izmantošanai ar vai bez vadiem

Slīd pāri ādai, sniedzot gludu un vienmērīgu rezultātu

Slīd pāri ādai, sniedzot gludu un vienmērīgu rezultātu

Philips skuveklis gludam un ērtam rezultātam. Tā 27 PowerCut asmeņi nogriež katru matiņu tieši virs ādas līmeņa, sniedzot gludu un vienmērīgu skuvumu katru reizi. 

Pielāgojas jūsu sejas kontūrām

Pielāgojas jūsu sejas kontūrām

Skuvekļa konstrukcija nodrošina vienmērīgu saskari ar jūsu ādu, to neaizķerot. 4D Flex Heads uzgaļi pielāgojas un kustas 4 virzienos, katru reizi sniedzot gludu skuvumu.

Atvēršana ar vienu pieskārienu vieglai tīrīšanai

Atvēršana ar vienu pieskārienu vieglai tīrīšanai

Notīriet elektrisko skuvekli ar vienu pogas pieskārienu. Vienkārši atvāziet skuvekļa galviņu un izskalojiet ar ūdeni.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • SH30

    SH30
    Skuvekļa galviņas

    SH30/50
    • PowerCut asmeņi
    • Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem
    • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

Atsauksmes

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4.6

no 5

618

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

07/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs produkts!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Plusi

Viss labi

Mīnusi

Nekas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

25/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Perfekti.

Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

26/05/2026

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Už savo kainą - puikus gaminys

Atlieka viską, ko norisi iš plaunamos barzdaskutės. Sunku dar ko nors norėti iš tokio nebrangaus, bet kokybiško produkto

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 