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S1142/00
S3143/00
S3242/12
S3244/12
S3343/13
X3002/00
X3003/00
PowerCut asmeņi
Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem
Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem
27 pašuzasinoši asmeņi vienmērīgi nogriež katru matiņu tieši pie ādas, lai skūšanās rezultāts ik reizi būtu gluds un vienmērīgs. Mūsu pašuzasinošie asmeņi kalpo kā jauni 2 gadus.
Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories
1. Atveriet skuvekli, nospiežot atbrīvošanas pogu. 2. Izņemiet aizturi, pagriežot slēdzeni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un uzmanīgi ievietojiet jaunās galviņas; pārbaudiet, vai tās ir precīzi salāgotas. 4. Ievietojiet aizturi un fiksējiet, pagriežot slēdzeni pulksteņrādītāju kustības virzienā. 5. Pareizi aizverot skuvekļa galviņu, atskanēs klikšķis.
4.7
no 5
59
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
wirgius
28/11/2025
Lietuva
Sveiki tiko mano s3000 serijos barzdaskutei,puikus produktas.Skuta gerai.Aptarnavimas greitas.10 balų,šaunuoliai..
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės
Endriu3
29/11/2023
Polska
Produkt najwyższej jakości.
To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.
Plusi
super ekonomiczna
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Gonter
25/08/2020
Polska
Pasuje do glowic hq 8.
Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
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