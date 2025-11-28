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  • Padariet savu skuvekli kā jaunu

SH30Skuvekļa galviņas

SH30/50

4.7
| (59) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100 % sniegumu.
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Mainiet ik pēc 24 mēnešiem, lai skuveklis būtu kā jauns

Padariet savu skuvekli kā jaunu

  • PowerCut asmeņi

  • Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem

  • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

Vienmērīgs un gluds skuvums

Vienmērīgs un gluds skuvums

27 pašuzasinoši asmeņi vienmērīgi nogriež katru matiņu tieši pie ādas, lai skūšanās rezultāts ik reizi būtu gluds un vienmērīgs. Mūsu pašuzasinošie asmeņi kalpo kā jauni 2 gadus.

1000., 2000., 3000. un 5000. sērijas noapaļotajiem skuvekļiem

1000., 2000., 3000. un 5000. sērijas noapaļotajiem skuvekļiem

Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories

Viegli maināmas skuvekļa galviņas

Viegli maināmas skuvekļa galviņas

1. Atveriet skuvekli, nospiežot atbrīvošanas pogu. 2. Izņemiet aizturi, pagriežot slēdzeni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un uzmanīgi ievietojiet jaunās galviņas; pārbaudiet, vai tās ir precīzi salāgotas. 4. Ievietojiet aizturi un fiksējiet, pagriežot slēdzeni pulksteņrādītāju kustības virzienā. 5. Pareizi aizverot skuvekļa galviņu, atskanēs klikšķis.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

59

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

28/11/2025

Lietuva

Lietuva

Sveiki tiko mano s3000 serijos barzdaskutei,puikus produktas.Skuta gerai.Aptarnavimas greitas.10 balų,šaunuoliai..

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės

29/11/2023

Polska

Polska

Produkt najwyższej jakości.

To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.

Plusi

super ekonomiczna

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

25/08/2020

Polska

Polska

Pasuje do glowic hq 8.

Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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