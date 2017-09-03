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CloseCut asmeņu sistēma
4 virzienu Flex galviņas
Skujieties vieglāk. Mūsu izturīgie CloseCut asmeņi uzasina sevi paši darba laikā.
Galviņas kustas 4 virzienos, lai pielāgotos katram sejas izliekumam, nodrošinot vieglu skūšanu pat uz kakla un žokļa līnijas.
Skujieties ilgāk ar katru uzlādi. Jūsu skuveklis darbosies nemainīgā kvalitātē gadiem ilgi, pateicoties jaudīgajam un efektīvajam litija jonu akumulatoram.
4.6
no 5
113
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Norrmis
03/09/2017
Latvija
Verificēts pircējs
Philips vienmēr kvalitatīvs
Jau iepriekš 3 gadus lietoju Philips bārdas trimmeri, tāpēc iegādājos šo. Liels plus bija cenas un pašuzasinošo asmeņu esamība, kas arī noteica izvēlēties tieši šo modeli. Protams jaudas un baterijas darba laiks varētu būt lielāks, bet ir ļoti pietiekami.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
stanislovas
01/07/2019
Lietuva
ilgai tarnauja elementas be įkrovos
patogi kelionėje, komfortiška naudoti. Švariai skuta, patogus išvalymas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Paulius
19/12/2016
Lietuva
Puiki savo klasėje
Labai maloniai laikosi rankoje,paprasta priežiūra.Rezultatas po skutimosi tenkina.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Salīdzinājumā ar citiem ekonomiskās klases populārākajiem sietiņa un rotācijas skuvekļiem