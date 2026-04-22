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5D Pivot & Flex Heads
PowerCut Blades
Mitrā un sausā skūšanās
Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas
Galviņa izliecas un griežas piecos virzienos, lai piekļautos ikvienam jūsu sejas izliekumam un nogrieztu matiņus tieši pie ādas — tā pat visjutīgājai ādai tiks nodrošināts tīrs un patīkams skūšanās rezultāts.
27 pašuzasinoši asmeņi vienmērīgi nogriež katru matiņu tieši pie ādas, lai skūšanās rezultāts katru reizi būtu vienmērīgs un gluds. Mūsu pašuzasinošie asmeņi kalpo kā jauni 2 gadus.
Skuveklis ir izstrādāts kā daudzveidīgs risinājums, ko varat izmantot, lai pārliecinoši noskūtu gan seju, gan galvu
4.7
no 5
429
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Coc23
22/04/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Golarka
Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Kris W-11
23/09/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Opinia
Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
FAFUS
06/09/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt spełnia moje oczekiwania
Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.
Plusi
bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy
Mīnusi
ciężar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.