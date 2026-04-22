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  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
  • Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas

Shaver 3000 SeriesElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S3244/12

4.7
| (429) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas
Philips Shaver 3000 sērijas elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai gādā par ērtu un gludu skūšanos pat uz jutīgas ādas. 5D kustīgās un pielāgojamās galviņas, 27 pašasinošie PowerCut asmeņi un mitrā un sausā izmantošanas iespēja katru reizi nodrošina izcilus un uzticamus rezultātus.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ar SkinProtect tehnoloģiju

Komfortabla, tīra skūšanās. Arī uz jutīgas ādas

  • 5D Pivot & Flex Heads

  • PowerCut Blades

  • Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas

  • Mitrā un sausā skūšanās

5D Pivot & Flex galviņas cieši piekļaujas ikvienam leņķim un izliekumam

5D Pivot & Flex galviņas cieši piekļaujas ikvienam leņķim un izliekumam

Galviņa izliecas un griežas piecos virzienos, lai piekļautos ikvienam jūsu sejas izliekumam un nogrieztu matiņus tieši pie ādas — tā pat visjutīgājai ādai tiks nodrošināts tīrs un patīkams skūšanās rezultāts.

PowerCut asmeņi ir izstrādāti vienmērīgas un gludas skūšanās nodrošināšanai

PowerCut asmeņi ir izstrādāti vienmērīgas un gludas skūšanās nodrošināšanai

27 pašuzasinoši asmeņi vienmērīgi nogriež katru matiņu tieši pie ādas, lai skūšanās rezultāts katru reizi būtu vienmērīgs un gluds. Mūsu pašuzasinošie asmeņi kalpo kā jauni 2 gadus.

Slapjā un sausā skūšanās pie izlietnes vai dušā

Slapjā un sausā skūšanās pie izlietnes vai dušā

Izvēlieties ērto sauso skūšanos vai sakombinējiet ar iecienītākajām putām vai želeju un veiktu atsvaidzinošu slapjo skūšanos, pat dušā.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • SH30

    SH30
    Skuvekļa galviņas

    SH30/50
    • PowerCut asmeņi
    • Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem
    • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.7

no 5

429

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

22/04/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Golarka

Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

23/09/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Opinia

Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/09/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt spełnia moje oczekiwania

Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.

Plusi

bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy

Mīnusi

ciężar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 