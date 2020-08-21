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  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums
  • Gluds un ātrs skuvums

Izbeigta ražošana

Shaver series 5000Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

S5100/06

4.5
| (629) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Gluds un ātrs skuvums
Skuveklis 5000. sērija padara ātrāku jūsu ikrīta sejas kopšanu ar ātru MultiPrecision asmeņu sistēmu un pilnībā mazgājamām galviņām.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Gluds un ātrs skuvums

  • MultiPrecision asmeņu sistēma

  • 5 virzienu Flex galviņas

  • SmartClick precīzais trimmeris

Asmeņi paceļas un nogriež garus un īsus matiņus ātrai skūšanai

Asmeņi paceļas un nogriež garus un īsus matiņus ātrai skūšanai

Iegūsti ātru un gludu skuvumu. Mūsu MultiPrecision asmeņu sistēma paceļ un nogriež visus matiņus un atlikušos rugājus - tikai dažos gājienos.

Galviņas noliecas 5 virzienos ātram un gludam skuvumam

Galviņas noliecas 5 virzienos ātram un gludam skuvumam

5 virzienu Flex galviņas kustas 5 dažādos veidos, nodrošinot ciešu kontaktu ar ādu un ātru un gludu skuvumu pat uz kakla un žokļa līnijas.

Skuvekli var nomazgāt tekošā ūdenī

Skuvekli var nomazgāt tekošā ūdenī

Vienkārši atveriet galviņas un rūpīgi izskalojiet zem ūdens.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

629

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

21/08/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labāks par iepriekšējo modeli

Noskuj ātri un, galvenais, ļoti gludi. Viegli tīrāms, vnk izskalojot zem krāna. Cerams, ka kalpos ilgus gadus, līdzīgi kā ieprikšējais Philips skuveklis.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5130/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5130/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

01/03/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Бреет очень достойно.

Бреет очень хорошо. Из-за наличия аккумулятора, можно бриться в любом месте. Хорошо лежит в руке.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5100/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5100/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

03/02/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Cena/Sniegums

Jūs domājāt, ka skūsieties tikpat ilgi kā iepriekš? Nekā - tas aizņems 2x laika.

Plusi

kvalitāte lieliska

Mīnusi

būtisku mīnusus nenovēroju

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5572/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5572/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 