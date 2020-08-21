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Izbeigta ražošana
MultiPrecision asmeņu sistēma
5 virzienu Flex galviņas
SmartClick precīzais trimmeris
Noskujiet blīvas bārdas daļas ātrāk ar 10% papildu jaudas palielinājumu, aktivizējot Turbo režīmu.
Iegūsti ātru un gludu skuvumu. Mūsu MultiPrecision asmeņu sistēma paceļ un nogriež visus matiņus un atlikušos rugājus - tikai dažos gājienos.
5 virzienu Flex galviņas kustas 5 dažādos veidos, nodrošinot ciešu kontaktu ar ādu un ātru un gludu skuvumu pat uz kakla un žokļa līnijas.
Godalgas
4.5
no 5
629
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Bucefāls
21/08/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Labāks par iepriekšējo modeli
Noskuj ātri un, galvenais, ļoti gludi. Viegli tīrāms, vnk izskalojot zem krāna. Cerams, ka kalpos ilgus gadus, līdzīgi kā ieprikšējais Philips skuveklis.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5130/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5130/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Kozirj
01/03/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Бреет очень достойно.
Бреет очень хорошо. Из-за наличия аккумулятора, можно бриться в любом месте. Хорошо лежит в руке.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5100/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5100/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Eduards
03/02/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Cena/Sniegums
Jūs domājāt, ka skūsieties tikpat ilgi kā iepriekš? Nekā - tas aizņems 2x laika.
Plusi
kvalitāte lieliska
Mīnusi
būtisku mīnusus nenovēroju
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5572/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5572/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Par 10% vairāk jaudas - salīdzinājumā ar darbību bez Turbo režīma