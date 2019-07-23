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MultiPrecision asmeņu sistēma
45 min izm. bez vada/1 h uzlāde
SmartClick precīzais trimmeris
Gluda skūšanās bez skrāpējumiem un griezumiem. MultiPrecision asmeņu sistēma ar noapaļotām profilu galviņām viegli slīd pāri ādai, to aizsargājot.
Izvēlieties savu iecienītāko skūšanos. Ar Aquatec Wet & Dry blīvējumu varat izvēlēties ātru, taču komfortablu sauso skūšanos. Vai arī mitro skūšanos ar želeju vai putām - pat dušā.
Iegūsti ātru un gludu skuvumu. Mūsu MultiPrecision asmeņu sistēma paceļ un nogriež visus matiņus un atlikušos rugājus - tikai dažos gājienos.
Godalgas
4.5
no 5
649
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
jurisk6
23/07/2019
Latvija
izcils
izcils ljoti labs produkts iesaku visiem ar adas kairinājumim.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5250/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5250/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Raymondo
11/01/2018
Latvija
Produkts ar lieliskām funkcijām
Skuveklim ir lielisks sniegums akumulatora ilgdarbībā,kompakts izmēros un ļoti apmierina arī skūšanas kvalitāte.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5630/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5630/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
IBalodis
01/11/2017
Latvija
Patīkamas pārmaiņas salīdzinoši ar sauso skūšanos
Vienmēr esmu lietojis tieši Philips sadzīves tehniku. Arī, iegādājoties jauno skuvekli, nebija šaubu par zīmola izvēli. Šī iekārta man pirmo reizi nodrošināja mitro skūšanos un tā ir patiešām patīkama pārmaiņa. Ja varat atļauties - rekomendēju.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5420/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5420/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Aizsargā 10X labāk salīdzinājumā ar standarta asmeni - pārbaude veikta Vācijā, 2015. gadā, pēc 21 dienu ilgas aklimatizācijas