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  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
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  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās
  • Droša mitrā vai sausā skūšanās

Izbeigta ražošana

Shaver series 5000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5420/06

4.5
| (649) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Droša mitrā vai sausā skūšanās
Aquatouch skuveklis aizsargā jūsu ādu, kamēr jūs baudāt atsvaidzinošu skūšanos. Mūsu MultiPrecision asmeņu sistēma ar noapaļotām profilu galviņām gludi slīd pāri, un tā ir radīta, lai aizsargātu jūsu ādu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

10x labāka aizsardzība nekā standarta asmenim

Droša mitrā vai sausā skūšanās

  • MultiPrecision asmeņu sistēma

  • 45 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • SmartClick precīzais trimmeris

Noapaļotās profilu galviņas slīd gludi, aizsargājot jūsu ādu

Noapaļotās profilu galviņas slīd gludi, aizsargājot jūsu ādu

Gluda skūšanās bez skrāpējumiem un griezumiem. MultiPrecision asmeņu sistēma ar noapaļotām profilu galviņām viegli slīd pāri ādai, to aizsargājot.

Patīkama sausā vai atsvaidzinoša mitrā skūšanās ar Aquatec

Patīkama sausā vai atsvaidzinoša mitrā skūšanās ar Aquatec

Izvēlieties savu iecienītāko skūšanos. Ar Aquatec Wet & Dry blīvējumu varat izvēlēties ātru, taču komfortablu sauso skūšanos. Vai arī mitro skūšanos ar želeju vai putām - pat dušā.

Asmeņi paceļas un nogriež garus un īsus matiņus ātrai skūšanai

Asmeņi paceļas un nogriež garus un īsus matiņus ātrai skūšanai

Iegūsti ātru un gludu skuvumu. Mūsu MultiPrecision asmeņu sistēma paceļ un nogriež visus matiņus un atlikušos rugājus - tikai dažos gājienos.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

649

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

23/07/2019

Latvija

Latvija

izcils

izcils ljoti labs produkts iesaku visiem ar adas kairinājumim.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5250/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5250/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

11/01/2018

Latvija

Latvija

Produkts ar lieliskām funkcijām

Skuveklim ir lielisks sniegums akumulatora ilgdarbībā,kompakts izmēros un ļoti apmierina arī skūšanas kvalitāte.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5630/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5630/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

01/11/2017

Latvija

Latvija

Patīkamas pārmaiņas salīdzinoši ar sauso skūšanos

Vienmēr esmu lietojis tieši Philips sadzīves tehniku. Arī, iegādājoties jauno skuvekli, nebija šaubu par zīmola izvēli. Šī iekārta man pirmo reizi nodrošināja mitro skūšanos un tā ir patiešām patīkama pārmaiņa. Ja varat atļauties - rekomendēju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5420/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5420/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Aizsargā 10X labāk salīdzinājumā ar standarta asmeni - pārbaude veikta Vācijā, 2015. gadā, pēc 21 dienu ilgas aklimatizācijas