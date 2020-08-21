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Izbeigta ražošana
MultiPrecision asmeņu sistēma
5 virzienu Flex galviņas
P. trimmeris un deguna trimmeris
Gluda skūšanās bez skrāpējumiem un griezumiem. MultiPrecision asmeņu sistēma ar noapaļotām profilu galviņām viegli slīd pāri ādai, to aizsargājot.
Izvēlieties savu iecienītāko skūšanos. Ar AquaTec Wet & Dry blīvējumu varat izvēlēties ātru, taču komfortablu sauso skūšanos. Vai arī mitro skūšanos ar želeju vai putām - pat dušā.
Noskujiet blīvas bārdas daļas vēl ātrāk ar 20% papildu ātruma palielinājumu, aktivizējot Turbo+ režīmu.
Godalgas
4.5
no 5
629
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Bucefāls
21/08/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Labāks par iepriekšējo modeli
Noskuj ātri un, galvenais, ļoti gludi. Viegli tīrāms, vnk izskalojot zem krāna. Cerams, ka kalpos ilgus gadus, līdzīgi kā ieprikšējais Philips skuveklis.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5130/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5130/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Kozirj
01/03/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Бреет очень достойно.
Бреет очень хорошо. Из-за наличия аккумулятора, можно бриться в любом месте. Хорошо лежит в руке.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5100/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5100/06 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Eduards
03/02/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Cena/Sniegums
Jūs domājāt, ka skūsieties tikpat ilgi kā iepriekš? Nekā - tas aizņems 2x laika.
Plusi
kvalitāte lieliska
Mīnusi
būtisku mīnusus nenovēroju
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5572/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 S5572/06 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Aizsargā 10X labāk salīdzinājumā ar standarta asmeni - pārbaude veikta Vācijā, 2015. gadā, pēc 21 dienu ilgas aklimatizācijas
Par 20% vairāk jaudas - salīdzinājumā ar darbību bez Turbo+ režīma