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Izbeigta ražošana
SteelPrecision asmeņi
Power Adapt sensors
360-D elastīgas galviņas
Iebūvēts izbīdāmais trimmeris
Šī Philips skuvekļa 45 jaudīgie, tomēr saudzīgie pašuzasinošie SteelPrecision asmeņi minūtē veic līdz 90 000 griešanas darbību, katrā kustībā** apgriežot vairāk matiņu gludam, ērtam rezultātam.
Inteliģentais sejas apmatojuma sensors 125 reizes sekundē nosaka matiņu biezumu. Šī tehnoloģija automātiski pielāgo griešanas jaudu, lai sniegtu vieglu un patīkamu skūšanos.
Šis Philips elektriskais skuveklis, kas izstrādāts, lai pielāgotos jūsu sejas kontūrām, ir aprīkots ar elastīgiem uzgaļiem, ko var pagriezt 360 grādu leņķī, lai gādātu par pilnīgu un ērtu skuvumu.
4.6
no 5
1337
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
edgarsl
09/04/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Pats nelietoju
, bet 92 gadus vecais opis ir gandarīts ar preces kvalititāti
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Rasinsh
20/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Šis produkts ir piemērots tieši man, ļoti ērts.
Šo produktu izvēlējos jo ir ērts, apmierina manas vēlmes.Līdz šim lietoju 3000 sēriju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Kobra17
22/11/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Labs
Brīniškigs! Nomainīju STAR Wars, pret šo. Viss super!:)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.