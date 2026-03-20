ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu

SH71Rezerves skuvekļa galviņas

SH71/50

4.8
| (44) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100 % sniegumu.
Skatīt visas priekšrocības
Savietojamie produkti
Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Compact skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S591/05

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5885/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5883/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5884/50

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5886/30

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5886/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5887/30

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7885/50

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7886/58

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5885/10

Lai nodrošinātu 100 % sniegumu, mainiet galviņas ik pēc 2 gadiem

Padariet savu skuvekli kā jaunu

  • SteelPrecision asmeņi

  • Piemērots S7000. sērijai

  • Piemērots leņķveida S5000. sērijas skuvekļiem

  • Der 500. sērijas ierīcēm

  • Neder S5000 ar noapaļotu formu

Lielāka griešanas veiktspēja katrā kustībā

Šī Philips skuvekļa 45 jaudīgie, bet vienlaikus saudzīgie pašuzasinošie SteelPrecision asmeņi minūtē veic līdz 90 000 griešanas darbību, katrā kustībā apgriežot vairāk matiņu gludam rezultātam un komfortam.

5000. sērijas skuvekļiem, 6000. sērijas Angular-shaped ierīcēm, 7000. un 500. sērijas ierīcēm

5000. sērijas skuvekļiem, 6000. sērijas Angular-shaped ierīcēm, 7000. un 500. sērijas ierīcēm

Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories

Vienkārši atjaunojiet savu skuvekli

Vienkārši atjaunojiet savu skuvekli

1. Noņemiet skuvekļa galviņas turētāju, nospiežot atbrīvošanas pogas. 2. Pagrieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet tos. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un ievietojiet jaunās (ierobiem jāatrodas precīzi uz izvirzījumiem). 4. Ievietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ un pagrieziet tos pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. 5. Ievietojiet skuvekļa turētāju atpakaļ un aizveriet to.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

44

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

1

20/03/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .

Plusi

Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.

Mīnusi

Cena

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

24/07/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ostrza do maszynki

Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .

Plusi

Polecam

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

20/06/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Recenzja głowic do maszynki do golenia

Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów

Plusi

Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Ja pastāv pārstrādes vietas