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S591/05
S5885/35
S5883/10
S5884/50
S5886/30
S5886/38
S5887/30
S7885/50
S7886/58
S5885/10
SteelPrecision asmeņi
Piemērots S7000. sērijai
Piemērots leņķveida S5000. sērijas skuvekļiem
Der 500. sērijas ierīcēm
Neder S5000 ar noapaļotu formu
Šī Philips skuvekļa 45 jaudīgie, bet vienlaikus saudzīgie pašuzasinošie SteelPrecision asmeņi minūtē veic līdz 90 000 griešanas darbību, katrā kustībā apgriežot vairāk matiņu gludam rezultātam un komfortam.
Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories
1. Noņemiet skuvekļa galviņas turētāju, nospiežot atbrīvošanas pogas. 2. Pagrieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet tos. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un ievietojiet jaunās (ierobiem jāatrodas precīzi uz izvirzījumiem). 4. Ievietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ un pagrieziet tos pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. 5. Ievietojiet skuvekļa turētāju atpakaļ un aizveriet to.
4.8
no 5
44
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Kris Wro
20/03/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .
Plusi
Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.
Mīnusi
Cena
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Konrad Rzeszutko
24/07/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ostrza do maszynki
Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .
Plusi
Polecam
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
JurekB
20/06/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Recenzja głowic do maszynki do golenia
Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów
Plusi
Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
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