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  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
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  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
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  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
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  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu

Izbeigta ražošana

Shaver series 5000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5584/50

4.6
| (1336) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Efektīva skūšanās, saudzē ādu
Philips Series 5000 skuveklis palīdz efektīvi noskūties, tagad ar katru kustību nogriežot vēl vairāk matiņu*. Ar uzlaboto SkinIQ tehnoloģiju aprīkotais skuveklis konstatē matiņu biezumu un tam pielāgojas, ādai sniedzot vairāk komforta.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Efektīva skūšanās, saudzē ādu

  • SteelPrecision asmeņi

  • Power Adapt sensors

  • 360-D elastīgas galviņas

  • Iebūvēts izbīdāmais trimmeris

Lielāka griešanas veiktspēja katrā kustībā

Lielāka griešanas veiktspēja katrā kustībā

Šī Philips skuvekļa 45 jaudīgie, tomēr saudzīgie pašuzasinošie SteelPrecision asmeņi minūtē veic līdz 90 000 griešanas darbību, katrā kustībā** apgriežot vairāk matiņu gludam, ērtam rezultātam.

Skuveklis, kas spēj savaldīt bārdas

Skuveklis, kas spēj savaldīt bārdas

Inteliģentais sejas apmatojuma sensors 125 reizes sekundē nosaka matiņu biezumu. Šī tehnoloģija automātiski pielāgo griešanas jaudu, lai sniegtu vieglu un patīkamu skūšanos.

Pielāgojas jūsu sejas kontūrām

Pielāgojas jūsu sejas kontūrām

Šis Philips elektriskais skuveklis, kas izstrādāts, lai pielāgotos jūsu sejas kontūrām, ir aprīkots ar elastīgiem uzgaļiem, ko var pagriezt 360 grādu leņķī, lai gādātu par pilnīgu un ērtu skuvumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

1336

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

09/04/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Pats nelietoju

, bet 92 gadus vecais opis ir gandarīts ar preces kvalititāti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

20/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Šis produkts ir piemērots tieši man, ļoti ērts.

Šo produktu izvēlējos jo ir ērts, apmierina manas vēlmes.Līdz šim lietoju 3000 sēriju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

22/11/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs

Brīniškigs! Nomainīju STAR Wars, pret šo. Viss super!:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.

  2. Salīdzinot skūšanās netīrumus, pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas