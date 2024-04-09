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  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu
  • Efektīva skūšanās, saudzē ādu

Shaver Series 5000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S5887/10

4.6
| (1336) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Efektīva skūšanās, saudzē ādu
Philips 5000. sērijas skuvekļi ir radīti vīriešiem, kuriem nepieciešama jaudīga un ērta ikdienas skūšanās. Tie efektīvi tiek galā pat ar 3 dienas augušu bārdu, un SkinIQ tehnoloģija pielāgojas matiņu blīvumam, nodrošinot jaudīgu, ērtu un vienmērīgu skūšanos.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Efektīva skūšanās, saudzē ādu

  • SteelPrecision asmeņi

  • Power Adapt sensors

  • 360-D elastīgas galviņas

  • Iebūvēts izbīdāmais trimmeris

  • Līdz pat 5 gadu garantija**

Katra kustība nodrošina gludu un efektīvu skūšanos

Katra kustība nodrošina gludu un efektīvu skūšanos

SteelPrecision asmeņi ar līdz pat 90 000 kustībām minūtē ar vienu kustību noskuj vairāk matiņu, tā panākot gludu un efektīvu skuvumu. 45 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā un nodrošina rezultātu, uz kuru var paļauties katru skūšanās reizi.

Pielāgojas matiņu biezumam, padarot skūšanos vieglāku

Pielāgojas matiņu biezumam, padarot skūšanos vieglāku

Šis intelektiskais sensors nosaka matu blīvumu 250 reizes sekundē un automātiski pielāgo jaudu skūšanās laikā. Tas palīdz skuveklim efektīvi reaģēt uz plānākām vai biezākām matiņu zonām, lai jūs bez piepūles iegūtu gludu skuvumu un pastāvīgu komfortu.

Pielāgojas sejas kontūrām, nodrošinot labāku kontaktu ar ādu.

Pielāgojas sejas kontūrām, nodrošinot labāku kontaktu ar ādu.

Pilnībā elastīgās galviņas pagriežas par 360°, lai cieši pielāgotos sejas un galvas izliekumiem. Tas nodrošina rūpīgu skūšanos ar papildu komfortu pat grūti sasniedzamās vietās, piemēram, uz kakla un ap žokļa līniju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

    • SH71

    SH71
    Rezerves skuvekļa galviņas

    SH71/50
    • SteelPrecision asmeņi
    • Piemērots S7000. sērijai
    • Piemērots leņķveida S5000. sērijas skuvekļiem
    • Der 500. sērijas ierīcēm
    • Neder S5000 ar noapaļotu formu

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.6

no 5

1336

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

09/04/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Pats nelietoju

, bet 92 gadus vecais opis ir gandarīts ar preces kvalititāti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

20/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Šis produkts ir piemērots tieši man, ļoti ērts.

Šo produktu izvēlējos jo ir ērts, apmierina manas vēlmes.Līdz šim lietoju 3000 sēriju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

22/11/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs

Brīniškigs! Nomainīju STAR Wars, pret šo. Viss super!:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.

  2. 2 gadu garantija un 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma.​