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SteelPrecision asmeņi
Power Adapt sensors
360-D elastīgas galviņas
Iebūvēts izbīdāmais trimmeris
Līdz pat 5 gadu garantija**
SteelPrecision asmeņi ar līdz pat 90 000 kustībām minūtē ar vienu kustību noskuj vairāk matiņu, tā panākot gludu un efektīvu skuvumu. 45 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā un nodrošina rezultātu, uz kuru var paļauties katru skūšanās reizi.
Šis intelektiskais sensors nosaka matu blīvumu 250 reizes sekundē un automātiski pielāgo jaudu skūšanās laikā. Tas palīdz skuveklim efektīvi reaģēt uz plānākām vai biezākām matiņu zonām, lai jūs bez piepūles iegūtu gludu skuvumu un pastāvīgu komfortu.
Pilnībā elastīgās galviņas pagriežas par 360°, lai cieši pielāgotos sejas un galvas izliekumiem. Tas nodrošina rūpīgu skūšanos ar papildu komfortu pat grūti sasniedzamās vietās, piemēram, uz kakla un ap žokļa līniju.
4.6
no 5
1336
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
edgarsl
09/04/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Pats nelietoju
, bet 92 gadus vecais opis ir gandarīts ar preces kvalititāti
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Rasinsh
20/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Šis produkts ir piemērots tieši man, ļoti ērts.
Šo produktu izvēlējos jo ir ērts, apmierina manas vēlmes.Līdz šim lietoju 3000 sēriju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5883/10 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Kobra17
22/11/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Labs
Brīniškigs! Nomainīju STAR Wars, pret šo. Viss super!:)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Series 5000 S5887/30 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.
2 gadu garantija un 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma.