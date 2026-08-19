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Shaver series 6000 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Izbeigta ražošana

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Shaver series 6000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S6620/11

Shaver series 6000 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Izbeigta ražošana

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  • Kā tīrīt Philips skuvekli S5000—S7000 | Viegli izpildāmi detalizēti norādījumi
    Kā tīrīt Philips skuvekli S5000—S7000 | Viegli izpildāmi detalizēti norādījumi

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Svarīgas informācijas rokasgrāmata - English (US)

  • PDF fails, 285.2 kB
  • 20 April 2022

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 2.3 MB
  • 21 October 2025

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