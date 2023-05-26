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  • Samazina ādas kairinājumu
  • Samazina ādas kairinājumu
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  • Samazina ādas kairinājumu
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  • Samazina ādas kairinājumu
  • Samazina ādas kairinājumu
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  • Samazina ādas kairinājumu
  • Samazina ādas kairinājumu
  • Samazina ādas kairinājumu
  • Samazina ādas kairinājumu
  • Samazina ādas kairinājumu

Izbeigta ražošana

Shaver series 6000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S6680/26

4.7
| (241) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Samazina ādas kairinājumu
Philips 6000. sērija nodrošina ideāli tīru skūšanos un vienlaikus samazina ādas kairinājumu. Skuveklim ir pretberzes pārklājums, kas veido gludu virsmu, un bez piepūles slīd pār ādu, mazinot tās kairinājumu.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar pretberzes pārklājumu

Samazina ādas kairinājumu

  • MultiPrecision asmeņi

  • Pretberzes pārklājums

  • MultiFlex galviņas

  • Aizsardzības režīms

MultiPrecision asmeņi efektīvi nogriež pat īsus rugājus

MultiPrecision asmeņi efektīvi nogriež pat īsus rugājus

Iegūstiet ātru un gludu skuvumu. MultiPrecision asmeņi paceļ gan garus, gan īsus matiņus, lai tos apgrieztu, kā arī noskuj visus palikušos rugājus tikai ar dažām kustībām.

Pretberzes pārklājums vieglam, gludam skuvumam

Pretberzes pārklājums vieglam, gludam skuvumam

Skuvekļa riņķu īpašais pārklājums ir veidots, lai samazinātu berzi uz jūsu ādas, padarot skūšanos vieglu un gludu, un samazinot ādas kairinājumu.

sekošana sejas kontūrām 5 virzienos ērtai skūšanai

sekošana sejas kontūrām 5 virzienos ērtai skūšanai

5 virzienu Flex galviņas ar 5 neatkarīgām kustībām seko jūsu sejas kontūrām, ļaujot skuveklim ērti slīdēt pa jūsu ādu ar minimālu pretestību.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

241

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

26/05/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetna maszynka

Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!

Plusi

delikatna, dokładna, szybkie ładowanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

07/03/2022

Polska

Polska

Polecam

Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.

Plusi

cicha praca, dokładne golenie

Mīnusi

kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

28/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

recenzja

Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.

Plusi

Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość

Mīnusi

Brak opakowania np. podczas wyjazdu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 