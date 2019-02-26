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  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
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  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
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  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
  • Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās

Izbeigta ražošana

Shaver series 7000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7370/12

4.4
| (545) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās
Philips 7000 sērija pasargā no galvenajām kairinātas ādas pazīmēm. SkinGlide gredzeni ar pretberzes pārklājumu ļauj skuveklim viegli slīdēt pār seju. Asmeņi pat 3 dienu rugājus noskuj tuvu ādai, to netraumējot.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Philips ir Nr. 1 zīmols jutīgas ādas kopšanā*

Laba slīdamība, nesāpīga skūšanās

  • SkinGlide gredzeni

  • GentlePrecision PRO asmeņi

  • SmartClick precīzais trimmeris

SkinGlide gredzeni ar pretberzes pārklājumu gludai slīdamībai

SkinGlide gredzeni ar pretberzes pārklājumu gludai slīdamībai

Izbaudiet patīkamāku skūšanos ar SkinGlide gredzeniem ar mikrolodīšu pārklājumu. Tūkstošiem sīkas, stiklam līdzīgas noapaļotas mikrolodītes samazina berzi un virsmas pretestību starp skuvekli un ādu. Tāpēc skuveklis vienmērīgi un viegli slīd un palīdz pasargāt ādu no kairinājuma.

5 virzienu kustīgās galviņas piekļaujas sejas kontūrām ar mazāku spiedienu

5 virzienu kustīgās galviņas piekļaujas sejas kontūrām ar mazāku spiedienu

Skuvekļa galviņas viegli kustas 5 virzienos, saudzīgi piekļaujoties sejas un kakla kontūrām. Gluds skuvums ir iespējams ar mazāku spiedienu, tāpēc samazinās slodze ādai.

Asmeņi pasargā ādu un gludi noskuj pat trīs dienu rugājus

Asmeņi pasargā ādu un gludi noskuj pat trīs dienu rugājus

Mūsu uzlabotā griešanas sistēma ir aprīkota ar ādu pasargājošu tehnoloģiju, kas īpaši izstrādāta, lai netraumētu ādu. V formas asmeņi atvirza ādu no asmeņiem, gludi noskujot pat trīs dienu rugājus.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

545

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

26/02/2019

Latvija

Latvija

Labs jutīgai ādai

Biju lietojis lētākus, arī philips, bārdas aparātus, bet šis ir cits līmenis - smuki tīri nodzen, un galvenais neuzkarst āda kā ar citiem. Attiecīgi neiekaist. Ļoti saudzīgs pret ādu. Labi strādā gan ar skūšanās putām, gan bez tām - sausajā.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

31/01/2018

Latvija

Latvija

Lielisks skuveklis

Patīkams un kvalitatīvs skūšanas process kā arī lielisks rezultāts. Ilgs baterijas darbības laiks.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7530/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7530/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

10/12/2016

Latvija

Latvija

Ists sedervs vannasistaba!

Esmu loti apmierinats ar S7720/26 . Iesaku izmeginat nav nekadu adas kairinajumu un sagriesanas .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7720/26 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Philips Nr.1 skuveklis jutīgai ādai - salīdzinājumā ar citiem Philips skuvekļiem