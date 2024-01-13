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  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība

Shaver series 7000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7882/55

4.7
| (782) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
Philips Series 7000 skuveklis vienmērīgi slīd pa ādu, nogriežot katru matiņu līdz ar ādu — pat 3 dienas vecām bārdām. Ar uzlaboto SkinIQ tehnoloģiju aprīkotais skuveklis konstatē matiņus, pielāgojas un palīdz veikt pareizas kustības, lai sniegtu labāku ādas aizsardzību.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība

  • Nano SkinGlide pārklājums

  • SteelPrecision asmeņi

  • Kustību kontroles sensors

  • 360-D elastīgas galviņas

  • Līdz pat 5 gadu garantija*****

Mazina ādas berzēšanu, tādējādi mazinot ādas kairinājumu

Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu atrodas aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrātcentimetrs satur līdz 250,000 mikroskopisku pērlīšu, uzlabojot slīdēšanu pa ādu līdz 30 %*** un mazinot kairinājumu.

Jaudīgs sniegums katrā kustībā

Jaudīgs sniegums katrā kustībā

SteelPrecision asmeņi, kas minūtē nodrošina līdz 90 000 darbību, sniedz gludu skuvumu, katrā kustībā apgriežot vairāk matiņu*. 45 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā.

Sniedz padomus par labāku skūšanās metodi ar mazāku nepieciešamo kustību skaitu

Sniedz padomus par labāku skūšanās metodi ar mazāku nepieciešamo kustību skaitu

Kustību noteikšanas tehnoloģija uzrauga, kā jūs skujaties, un sniedz padomus par labāku skūšanās metodi. Pēc tikai trīs skūšanās reizēm vairums vīriešu sāka izmantot labāku skūšanās metodi ar mazāku kustību skaitu***.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

    • SH71

    SH71
    Rezerves skuvekļa galviņas

    SH71/50
    • SteelPrecision asmeņi
    • Piemērots S7000. sērijai
    • Piemērots leņķveida S5000. sērijas skuvekļiem
    • Der 500. sērijas ierīcēm
    • Neder S5000 ar noapaļotu formu

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.7

no 5

782

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

13/01/2024

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Verificēts pircējs

Labs

[Employee of philipsglobal] Uzdāvināja, tāpēc lietoju.druuigd7jmbxxhooyee8oncbcbcr6hvr7v

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

27/09/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Skuveklis

Foršs 7. sērijas skuveklis ar pašattīrīšanos. Ērti lietot.

Plusi

Moderns

Mīnusi

Dārgs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

17/06/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Superigs skuveklis

Pagaidam izmantoju tikai vienu reizi, bet esmu jau sajusma. Brinskigs aparts-skuveklis. Viss notiek maigi un patikami. Loti fors mazgasanas lidzeklis, loti labi izmazga mazus matinus

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. salīdzinot ar nepārklātu materiālu

  2. Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.

  3. Pamatojoties uz Philips Series S7000 un lietotnes GroomTribe lietotājiem 2019. gadā

  4. salīdzinot skūšanās netīrumus pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē

  5. 2 gadu garantija un 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma.​