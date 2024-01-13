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Nano SkinGlide pārklājums
SteelPrecision asmeņi
Kustību kontroles sensors
360-D elastīgas galviņas
Līdz pat 5 gadu garantija*****
Starp skuvekļa galviņām un jūsu ādu ir aizsargājošs pārklājums, kas palīdz skuveklim vieglāk slīdēt. Katrs tā kvadrātcentimetrs satur līdz 250 000 mikroskopisku pērlīšu, kas uzlabo slīdamību par līdz 30%***, palīdzot mazināt kairinājumu un padarot ikdienas skūšanos ērtu.
SteelPrecision asmeņi ar līdz pat 90 000 kustībām minūtē ar vienu kustību noskuj vairāk matiņu, tā panākot gludu un efektīvu skuvumu. 45 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā un nodrošina rezultātu, uz kuru var paļauties katru skūšanās reizi.
Kustību sensora tehnoloģija seko jūsu skūšanās procesam un vada jūs efektīvākas kustības virzienā. Pēc trim skūšanās reizēm lielākā daļa vīriešu uzlaboja skūšanās tehniku un izmantoja mazāk kustību***, un tas palīdzēja padarīt skūšanos ērtāku un ierastāku.
4.7
no 5
781
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Bushs
13/01/2024
Latvija
Philips darbinieks
Verificēts pircējs
Labs
[Employee of philipsglobal] Uzdāvināja, tāpēc lietoju.druuigd7jmbxxhooyee8oncbcbcr6hvr7v
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Andrīc80
27/09/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Skuveklis
Foršs 7. sērijas skuveklis ar pašattīrīšanos. Ērti lietot.
Plusi
Moderns
Mīnusi
Dārgs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Zans
17/06/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Superigs skuveklis
Pagaidam izmantoju tikai vienu reizi, bet esmu jau sajusma. Brinskigs aparts-skuveklis. Viss notiek maigi un patikami. Loti fors mazgasanas lidzeklis, loti labi izmazga mazus matinus
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
salīdzinot ar nepārklātu materiālu
Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.
salīdzinot ar pārklājumu bez pērlītēm
salīdzinot skūšanās netīrumus pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē
2 gadu garantija un 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma.