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  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
  • Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība

Shaver series 7000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7885/50

4.7
| (781) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība
Philips 7000. sērijas skuvekļi ir izstrādāti, domājot par skūšanos ikdienā un gludu, ērtu skūšanos ar papildu ādas aizsardzību. Uzlabotā SkinIQ tehnoloģija vada jūsu kustības, lai panāktu efektīvāku skūšanos un mazāk kustību pat 3 dienas augušai bārdai.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Gludāks* skuvums, labāka ādas aizsardzība

  • Nano SkinGlide pārklājums

  • SteelPrecision asmeņi

  • Kustību kontroles sensors

  • 360-D elastīgas galviņas

  • Līdz pat 5 gadu garantija*****

Palīdz mazināt berzi, lai āda justos komfortabli

Palīdz mazināt berzi, lai āda justos komfortabli

Starp skuvekļa galviņām un jūsu ādu ir aizsargājošs pārklājums, kas palīdz skuveklim vieglāk slīdēt. Katrs tā kvadrātcentimetrs satur līdz 250 000 mikroskopisku pērlīšu, kas uzlabo slīdamību par līdz 30%***, palīdzot mazināt kairinājumu un padarot ikdienas skūšanos ērtu.

Katra kustība nodrošina gludu un efektīvu skūšanos

Katra kustība nodrošina gludu un efektīvu skūšanos

SteelPrecision asmeņi ar līdz pat 90 000 kustībām minūtē ar vienu kustību noskuj vairāk matiņu, tā panākot gludu un efektīvu skuvumu. 45 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā un nodrošina rezultātu, uz kuru var paļauties katru skūšanās reizi.

Palīdz uzlabot skūšanās tehniku un izmantot mazāk kustību

Palīdz uzlabot skūšanās tehniku un izmantot mazāk kustību

Kustību sensora tehnoloģija seko jūsu skūšanās procesam un vada jūs efektīvākas kustības virzienā. Pēc trim skūšanās reizēm lielākā daļa vīriešu uzlaboja skūšanās tehniku un izmantoja mazāk kustību***, un tas palīdzēja padarīt skūšanos ērtāku un ierastāku.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • SH71

    SH71
    Rezerves skuvekļa galviņas

    SH71/50
    • SteelPrecision asmeņi
    • Piemērots S7000. sērijai
    • Piemērots leņķveida S5000. sērijas skuvekļiem
    • Der 500. sērijas ierīcēm
    • Neder S5000 ar noapaļotu formu

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.7

no 5

781

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

13/01/2024

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Verificēts pircējs

Labs

[Employee of philipsglobal] Uzdāvināja, tāpēc lietoju.druuigd7jmbxxhooyee8oncbcbcr6hvr7v

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

27/09/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Skuveklis

Foršs 7. sērijas skuveklis ar pašattīrīšanos. Ērti lietot.

Plusi

Moderns

Mīnusi

Dārgs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

17/06/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Superigs skuveklis

Pagaidam izmantoju tikai vienu reizi, bet esmu jau sajusma. Brinskigs aparts-skuveklis. Viss notiek maigi un patikami. Loti fors mazgasanas lidzeklis, loti labi izmazga mazus matinus

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. salīdzinot ar nepārklātu materiālu

  2. Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.

  3. salīdzinot ar pārklājumu bez pērlītēm

  4. salīdzinot skūšanās netīrumus pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē

  5. 2 gadu garantija un 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma.