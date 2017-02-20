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  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
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  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību
  • Perfekcija ar katru kustību

Izbeigta ražošana

Shaver series 9000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S9031/12

4.6
| (235) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Perfekcija ar katru kustību
Shaver 9000 ir mūsu vismūsdienīgākais skuveklis. Unikālā kontūru noteikšanas tehnoloģija nodrošina vislabāko piekļaušanos katrai sejas kontūrai, un V-Track sistēma pozicionē matiņus vislabākajā griešanas pozīcijā, lai iegūtu gludu skuvumu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Nogriež par 20% vairāk matiņu* ar vienu kustību

Perfekcija ar katru kustību

  • V-Track Precision asmeņi

  • 8 virzienu ContourDetect galviņas

  • SmartClick precīzais trimmeris

Asmeņi perfekti virza matiņu pozīcijā, lai iegūtu gludu skuvumu

Asmeņi perfekti virza matiņu pozīcijā, lai iegūtu gludu skuvumu

Iegūstiet perfekti gludu skuvumu. V-Track Precision asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, pat guļošus un dažāda garuma matiņus. Griež par 30% tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.

Galviņas izliecas 8 dažādos virzienos lieliskam rezultātam

Galviņas izliecas 8 dažādos virzienos lieliskam rezultātam

Seko jūsu sejas un kakla kontūrām ar 8 virzienu kontūru noteikšanas galviņām. Apgrieziet par 20% vairāk matiņu ar katru kustību. Īpaši gluds skuvums.

Patīkama sausā vai atsvaidzinoša mitrā skūšanās ar Aquatec

Patīkama sausā vai atsvaidzinoša mitrā skūšanās ar Aquatec

Izvēlieties savu iecienītāko skūšanos. Ar Aquatec Wet & Dry blīvējumu varat izvēlēties ātru, taču komfortablu sauso skūšanos. Vai arī mitro skūšanos ar želeju vai putām - pat dušā.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

235

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

20/02/2017

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Lieliska skūšana gandrīz tik tiri kā ar parasto skuvekli

Lieliska paštīrīšanas iespējas. Foršī ka var izmantot gan mitrai, gan sausai skūšanai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9111/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9111/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

08/09/2015

Latvija

Latvija

lielisks dizains un funkcijas

Iegādājos šo draugam kā dāvanu. Viņš ļoti slavēja! Ir visas vajadzīgās funkcijas, kvalitatīvs un mūsdienīgs. Pašai ļoti patīk pēc dizaina. Paldies!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

18/01/2017

Lietuva

Lietuva

Puiki barzdaskutė

5 metus naudojau Philips HQ7310 - geras produktas, tačiau S9031 tiesiog puikus...Ypač glotniai nuskuta su putomis. Sūnus pabandė ir nusipirko sau tokią pačią.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Apgriež līdz 20% vairāk matiņu - salīdzinājumā ar SensoTouch