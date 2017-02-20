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Izbeigta ražošana
V-Track Precision asmeņi
8 virzienu ContourDetect galviņas
SmartClick precīzais trimmeris
Iegūstiet perfekti gludu skuvumu. V-Track Precision asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, pat guļošus un dažāda garuma matiņus. Griež par 30% tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.
Seko jūsu sejas un kakla kontūrām ar 8 virzienu kontūru noteikšanas galviņām. Apgrieziet par 20% vairāk matiņu ar katru kustību. Īpaši gluds skuvums.
Izvēlieties savu iecienītāko skūšanos. Ar Aquatec Wet & Dry blīvējumu varat izvēlēties ātru, taču komfortablu sauso skūšanos. Vai arī mitro skūšanos ar želeju vai putām - pat dušā.
Godalgas
4.6
no 5
235
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
devilangelo
20/02/2017
Latvija
Verificēts pircējs
Lieliska skūšana gandrīz tik tiri kā ar parasto skuvekli
Lieliska paštīrīšanas iespējas. Foršī ka var izmantot gan mitrai, gan sausai skūšanai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9111/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9111/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jeka1357
08/09/2015
Latvija
lielisks dizains un funkcijas
Iegādājos šo draugam kā dāvanu. Viņš ļoti slavēja! Ir visas vajadzīgās funkcijas, kvalitatīvs un mūsdienīgs. Pašai ļoti patīk pēc dizaina. Paldies!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Edvardas
18/01/2017
Lietuva
Puiki barzdaskutė
5 metus naudojau Philips HQ7310 - geras produktas, tačiau S9031 tiesiog puikus...Ypač glotniai nuskuta su putomis. Sūnus pabandė ir nusipirko sau tokią pačią.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Apgriež līdz 20% vairāk matiņu - salīdzinājumā ar SensoTouch